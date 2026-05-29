Авито: купить автомобиль у частного продавца можно по целевому кредиту

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Пользователь Авито может получить целевой кредит на покупку автомобиля с пробегом у частного продавца. Такое бесшовное встраивание финансовой услуги позволяет решить все задачи внутри платформы: выбор машины, проверка ее истории, финансирование покупки, обслуживание и последующую продажу — для продавца это означает выход на более широкую аудиторию покупателей и повышает шансы быстрой и безопасной сделки.

Кредит оформляется под конкретную машину из объявления от собственника и не привязан к одному банку: покупатель сравнивает предложения нескольких банков-партнеров и выбирает подходящее. До сделки проверяются все участники и автомобиль, а при завершении сделки продавец получает деньги на свою банковскую карту.

Первым партнёром Авито в развитии целевых кредитов стал МТС Банк, вскоре пользователям также будут доступны предложения Банка Уралсиб. До конца 2026 года к сервису планируется подключить ещё четыре банка. Целевой автокредит доступен в мобильном приложении жителям восьми городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Запуск стал возможен после получения АО "Авито Финанс", входящим в Группу Авито, статуса оператора финансовой платформы: Банк России включил компанию в соответствующий реестр 27 марта 2025 года. Статус ОФП позволяет "Авито Финанс" встраивать финансовые продукты партнеров в сценарии покупок — чтобы пользователь мог оформить кредит или другой финансовый продукт прямо в процессе сделки, не покидая периметр Авито.

"На рынке авто с пробегом долго не хватало понятного кредитного решения для сделок между частными пользователями. Вместе с банками-партнёрами мы фактически формируем новый рынок — целевой автокредит при покупке у частного продавца. На Авито пользователь уже выбрал автомобиль и договорился с продавцом — значит, финансовое предложение должно появляться именно в этот момент. Для банков это доступ к клиентам с уже сформированной потребностью, а для пользователя — возможность получить финансирование без отдельного похода в банк. Так кредит становится частью реальной покупки", — отметила Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.

Рынок автомобилей с пробегом является одним из крупнейших сегментов авторынка. По данным аналитического агентства "Автостат", в 2025 году в России было продано 6,24 млн легковых автомобилей с пробегом — на 3,3% больше, чем годом ранее, и это максимум почти за 20 лет. По итогам первых четырех месяцев 2026 года спрос на вторичном рынке вырос более чем на 10%, а в апреле — сразу на 18% год к году. По оценке Авито, к 2031 году более 1 млн автомобилей в год будут куплены с использованием автокредитов у частных продавцов.

"Почти каждый второй покупатель (45%) меняет автомобиль вынужденно: машина устарела, требует дорогого ремонта или набрала слишком большой пробег. В такой ситуации кредит часто становится единственным способом покупки другого авто. Рынок целевого автокредитования при покупке "частник — частнику" практически не развит при огромном спросе: сейчас в сегменте 4,6 млн реальных покупателей, и 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков — не уходя с Авито. И это работает, даже если вы не являетесь клиентом этих банков: платформа значительно расширяет выбор и убирает неопределённость — одобрят ли кредит, на каких условиях и сколько времени это займёт", — отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

Как работает целевой кредит

Сделка проходит в несколько этапов: покупатель находит автомобиль на Авито, видит предложение оформить кредит в карточке объявления, проходит идентификацию через банковский ID, заполняет заявку и в течение нескольких минут получает кредитное предложение от банков-партнеров.

Банк получает данные о параметрах конкретной покупки — автомобиле, цене и документах — и оценивает покупателя по собственным процедурам. Это помогает формировать индивидуальные условия для клиента.

Авито совместно с партнерами предоставляет сервис по оформлению кредита и помощи с документами на сделке. Покупатель может проверить историю автомобиля через Автотеку, а на этапе личной встречи выездной специалист Авито сверяет автомобиль и документы, помогает с договором купли-продажи и подтверждением сделки в приложении. Продавцу не нужно открывать счёт в банке-кредиторе: после подтверждения сделки деньги сразу поступают на карту.

В настоящее время один из способов купить автомобиль с пробегом в кредит — оформить потребительский кредит. Его средняя сумма составляет около 500 тыс. рублей, тогда как средний размер целевого автокредита — порядка 1,2 млн рублей. Это позволяет финансировать более крупную покупку. Ставка по целевому автокредиту в среднем на 5–7 п. п. ниже ставки потребительского кредита — в зависимости от банка. Комиссия за оформление сделки для покупателя и продавца отсутствует. Вся процедура покупки авто занимает от трёх дней, из которых 48 часов — обязательный период охлаждения.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

