Самарцев приглашают прокатиться на "капипазиках" бесплатно

С 20 марта 2026 года в Самаре начинает работать бесплатный автобусный маршрут "Капипазик", который свяжет торговый комплекс "Амбар" с микрорайоном Южный город.
"Капипазик" — это часть новой городской истории. Название маршрута появилось не случайно: его вдохновителем стали капибары — маскот торгового комплекса "Амбар". Животное можно увидеть на ферме "Альпака Дядя Вася", которая уже стала одной из популярных локаций для семейного отдыха. Здесь также живут альпаки, козы, бараны и кролики.
Маршрут пройдет через ключевые точки Южного города и "Амграда", связывая жилые кварталы с ТК "Амбар". Протяженность составляет 15,7 км, время в пути — около 35 минут. Автобусы будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 21:00 с интервалом 30 минут. Проезд для пассажиров — бесплатный. Все расходы на организацию маршрута берет на себя холдинг "Глобал Вижн" — интегратор городской среды Самары.
Помимо фермы альпак в ТК "Амбар" работает кинотеатр "Алмаз Синема", развлекательный комплекс для детей и взрослых Сканди Рестопарк. Среди последних новинок — бренд женской одежды "KOFPLA" и тренд сезона — малина в шоколаде "Frambinin".
В перспективе рассматривается возможность расширения маршрутов, включая запуск направлений из центральной части города и района автовокзала.
Добраться на бесплатном "Капипазике" можно и на бесплатное выступление актеров Михаила Полицеймако и Алёны Бабенко, которое пройдет 28 марта в ТК "Амбар". Вся подробная информация в группе ВК торгового комплекса.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!