Самарцев приглашают прокатиться на "капипазиках" бесплатно

С 20 марта 2026 года в Самаре начинает работать бесплатный автобусный маршрут "Капипазик", который свяжет торговый комплекс "Амбар" с микрорайоном Южный город.

"Капипазик" — это часть новой городской истории. Название маршрута появилось не случайно: его вдохновителем стали капибары — маскот торгового комплекса "Амбар". Животное можно увидеть на ферме "Альпака Дядя Вася", которая уже стала одной из популярных локаций для семейного отдыха. Здесь также живут альпаки, козы, бараны и кролики.

Маршрут пройдет через ключевые точки Южного города и "Амграда", связывая жилые кварталы с ТК "Амбар". Протяженность составляет 15,7 км, время в пути — около 35 минут. Автобусы будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 21:00 с интервалом 30 минут. Проезд для пассажиров — бесплатный. Все расходы на организацию маршрута берет на себя холдинг "Глобал Вижн" — интегратор городской среды Самары.

Помимо фермы альпак в ТК "Амбар" работает кинотеатр "Алмаз Синема", развлекательный комплекс для детей и взрослых Сканди Рестопарк.

В перспективе рассматривается возможность расширения маршрутов, включая запуск направлений из центральной части города и района автовокзала.

Добраться на бесплатном "Капипазике" можно и на бесплатное выступление актеров Михаила Полицеймако и Алёны Бабенко, которое пройдет 28 марта в ТК "Амбар".