Названа стоимость скоростных катеров, которые закупят для навигации по Волге в Самаре

Стали известны характеристики и цена скоростных судов, которые закупят для навигации по Волге. Данные глава самарского минтранса Артур Абдрашитов представил на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, которое состоялось в четверг, 26 марта.

По его словам, всего планируется закупка четырех водометных катеров КС-162:

"Это также скоростной флот малой вместимости, но работает не по принципу крыла, а за счет двигателей-водомётов. Эти катера будут также с достаточно хорошей интенсивностью перевозить пассажиров по нашей акватории".

Пассажировместимость катера КС-162 составляет 44 человека. Судно способно развивать скорость в 46 километров в час. Для сравнения, "Валдаи", от закупки которых власти отказались, курсируют со скоростью 65 км/ч.

Стоимость одного катера КС-162 составляет 90 млн рублей. В 2026 году минтранс планирует отдать аванс за два судна в размере 86,4 млн рублей. Полный расчет за них осуществят в 2027 году. Также минтранс выплатит аванс за следующие два катера. Финансирование составит 178,8 млн рублей. Полный расчет за третье и четвертое судна запланированы на 2028 год. На это выделят 92,4 млн рублей.

В навигацию катера выпустят в 2027 и 2028 годах — по два в каждый год.