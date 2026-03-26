Названа стоимость скоростных катеров, которые закупят для навигации по Волге в Самаре

Стали известны характеристики и цена скоростных судов, которые закупят для навигации по Волге. Данные глава самарского минтранса Артур Абдрашитов представил на заседании комитета губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам, которое состоялось в четверг, 26 марта.
По его словам, всего планируется закупка четырех водометных катеров КС-162:
"Это также скоростной флот малой вместимости, но работает не по принципу крыла, а за счет двигателей-водомётов. Эти катера будут также с достаточно хорошей интенсивностью перевозить пассажиров по нашей акватории".
Пассажировместимость катера КС-162 составляет 44 человека. Судно способно развивать скорость в 46 километров в час. Для сравнения, "Валдаи", от закупки которых власти отказались, курсируют со скоростью 65 км/ч.
Стоимость одного катера КС-162 составляет 90 млн рублей. В 2026 году минтранс планирует отдать аванс за два судна в размере 86,4 млн рублей. Полный расчет за них осуществят в 2027 году. Также минтранс выплатит аванс за следующие два катера. Финансирование составит 178,8 млн рублей. Полный расчет за третье и четвертое судна запланированы на 2028 год. На это выделят 92,4 млн рублей.
В навигацию катера выпустят в 2027 и 2028 годах — по два в каждый год.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!