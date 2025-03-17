По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Скоростной общественный транспорт — тренд развития всех крупных городов, и Самаре следует пойти по этому же сценарию. Таким выдался основной посыл обсуждения темы совершенствования транспортной инфраструктуры на сессии, проведенной в рамках разработки разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Публикуем подробности.

Транспорт простаивает в пробках

Стратегию социально-экономического развития Самары разрабатывают при участии Финансового университета при Правительстве РФ. Сейчас процесс находится на этапе сбора предложений. Проходит он как онлайн, так и очно. Жителей и представителей экспертного сообщества собирают на тематических сессиях по разным направлениям.

Одним из самых интересных обсуждений вызвали вопросы развития транспортной инфраструктуры. Ведь к существующей ситуации у горожан много претензий. Среди них — постоянные пробки на дорогах, недостаточного количество и состояние общественного транспорта.

Глава дептранса Самары Сергей Маркин высказался, что для решения проблем транспортных, нужно решить проблемы инфраструктурные. Для этого необходимо поднимать вопросы расширения улиц, строительства моста (в Куйбышевском районе), модернизации трамвайных путей и т. п.

"Наша позиция, что улично-дорожная сеть предназначена для того, чтобы по ней транспорт ходил, а не для того, чтобы на ней транспорт отстаивался", — отметил Сергей Маркин.

Скоростной трамвай или метро?

По мнению директора МП "Самарский метрополитен" Сергея Шамина, жителей нужно стимулировать к отказу от личного транспорта в пользу общественного:

"Но для этого нужна нормальная инфраструктура. Что интересует пассажиров? Во-первых, это скорость передвижения, в том числе с окраин в центр города. Во-вторых, комфорт и стоимость проезда. Поэтому основным направлением должно стать развитие скоростного движения общественного транспорта".

В ответ на это предложение директор института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Строев от метил, что скоростной транспорт — это тренд развития всех крупных городов, как и отказ от личного транспорта в пользу общественного:

"Для этого он должен быть комфортным, удобным и доступным. Чаще всего предполагается развитие метро. Также сейчас активно обсуждается скоростной трамвай".

Вопросами строительства метрополитена занимаются региональные власти. Поэтому информация о перспективах не прозвучала. Что касается скоростного трамвая, то по словам директор ТТУ Александра Горшкова, для организации движения потребуется обновление путей и их обособление, чтобы у составов не было пересечений с автомобильным транспортом.

Интересную, хоть и сложно выполнимую, идею озвучила архитектор-урбанист Светлана Малышева. По ее словам, скоростной транспорт нужно пустить и по городу, и до аэропорта. Причем это должен быть некий симбиоз классического метрополитена и скоростного трамвая или легкого метро в увязке с долгожданной реализацией проекта городской части магистрали "Центральной".

"Необходимо комплексно реализовать транспортный потенциал проекта магистрали "Центральной", чтобы решить и сегодняшние проблемы, и создать на будущее такую прорывную историю, чтобы город стал примером комфортной жизни, и молодежь отсюда не уезжала. Территорию, зарезервированную под объект, нужно рассмотреть и в размере создания инфраструктуры для скоростного транспорта. Заложить метро: под землей на застроенных площадках, а на свободных — выводить линию на поверхность и довести ее до аэропорта. Получится смешанный транспорт. С учетом развития и наземного транспорта мы сможем обеспечить быстрое передвижение между центром города (можно от стрелки рек Волги и Самары) и аэропортом. Можно также задействовать в этом проекте Московское шоссе", — сказала Светлана Малышева.

Представитель компании "СМАРТС" Константин Голец предложил смотреть дальше в будущее. В пример он привел Москву, где собираются запустить беспилотный трамвай.

"Во многих городах, в том числе в Москве, насколько я знаю, есть концепция 20-минутной доступности. Давайте не говорить, что мы строим метро или не строим метро, это не концепция. Давайте обсуждать, что у нас жители из точки А в точку В должны добираться за 20 минут. А как это сделать? Используя беспилотники — наземные, летающие. У нас большой потенциал. Создан целый кластер по беспилотным авиационным системам. Я считаю, что к стратегии их тоже нужно обязательно подключить".

Стратегию обсудят всем городом

Эти и другие предложения разработчики стратегии развития Самары должны будут учесть при формировании проекта. Свой труд они должны представить до 31 июля 2025 года. Документ представят на публичных слушаниях.

Пока же сбор предложений продолжается — посмотрите расписание сессий. Также власти планируют организовать встречи с жителями каждого района города.