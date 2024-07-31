В Самаре планируют построить 14 км путей для скоростного трамвая

Администрация Самары планирует строительство путей для скоростного трамвая. Такие данные содержатся в проекте изменений в Генплан Самары, опубликованном на сайте мэрии.
Сроки строительства не обозначены, однако, судя по приложению к проекту с изменениями, строить намерены на проспекте Карла Маркса. Общая протяженность путей составит 14 км.
Следующий пункт в приложении — строительство трамвайного депо на 100 вагонов. Предположительно, его разместят на перекрестке Ракитовского шоссе и пр. Карла Маркса. Ориентировочная площадь депо — 6 га.
В ближайшее время документ пройдет общественные обсуждения.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.