В Самаре планируют построить 14 км путей для скоростного трамвая

Администрация Самары планирует строительство путей для скоростного трамвая. Такие данные содержатся в проекте изменений в Генплан Самары, опубликованном на сайте мэрии.

Сроки строительства не обозначены, однако, судя по приложению к проекту с изменениями, строить намерены на проспекте Карла Маркса. Общая протяженность путей составит 14 км.

Следующий пункт в приложении — строительство трамвайного депо на 100 вагонов. Предположительно, его разместят на перекрестке Ракитовского шоссе и пр. Карла Маркса. Ориентировочная площадь депо — 6 га.

В ближайшее время документ пройдет общественные обсуждения.