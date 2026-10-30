С 31 октября в Самаре будет ограниченно движение на ул. XXII Партсъезда

С 31 октября по 3 ноября в Самаре на ул. XXII Партсъезда в районе дома № 18 ограничат движение транспорта.

С 9:00 31 октября до 20:00 3 ноября здесь будут ремонтировать водовод диаметром 600 мм. Проезд закроют на участке от ул. Свободы в сторону ул. Победы.

Изменится движение автобусов № 9, 30 и 213. В сторону ул. Победы они поедут по ул. Свободы, Первому Безымянному переулку и ул. Победы. Трамваи продолжат ходить по прежнему маршруту.

Отключение холодной воды не планируется, однако возможны кратковременные перебои. Жителям близлежащих домов советуют заранее сделать запас воды, сообщает департамент городского хозяйства и экологии города.