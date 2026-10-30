31 октября в Самаре пройдет тыквенный праздник

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 31 октября, в Самаре на ярмарке у пересечения улиц Киевской и Тухачевского пройдет Фестиваль тыквы и осенних овощей. Гостей ждет насыщенная программа: конкурсы, мастер‑класс и дегустация блюд из тыквы, информирует городская мэрия. Вход свободный.