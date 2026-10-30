В Самаре хотят пустить трамваи по улице Революционной

Авторы единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары сформировали предложения по строительству новых трамвайных линий. Подробности во время презентации проекта озвучил специалист питерского НИИ ПГ Илья Резников.
"В Самаре очень классная трамвайная система: многоконтурная, закольцованная. И относительно того, где люди живут и куда едут работать, она проложена достаточно логично. Но из-за того, что существенная часть путей не обособлена, скорость движения трамвая достаточно низкая. Поэтому жители часто выбирают либо личный транспорт, либо автобус. В итоге трамвай не столь популярен, как мог бы быть", — констатировал Илья Резников.
По мнению авторов генплана, трамвай необходимо сделать основным видом магистрального транспорта. Для этого необходимо обособить все трамвайные линии на совмещенном полотне путем реконструкции улиц, в том числе в центре города, — всего 24 км.
Также предполагается строительство новых линий протяженностью 28 км на:
- Московском шоссе от Центрального автовокзала до ул. Ташкентской (соединяется с веткой до "Самара-Арены") — для поддержки развития метро, которое собирают построить до ЦАВ;
- проспекте Карла Маркса и участку улицы Алма-Атинской;
- ул. Революционной;
- к площади Дзержинского;
- к перспективному межвузовскому кампусу.
Маршруты новых линий отображены на карте. Суде по представленным НИИ схемам, к перспективному межвузовскому кампусу трамваи также планируют пустить за счет продления ветки по улице Демократической.
Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург. На публичные слушания документ планируют выставить в первом квартале 2027 года.