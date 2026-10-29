Суд оштрафовал компанию за вакансию с требованием проактивности и амбициозности

В Тольятти компанию ООО "Гарант-Транс-Авто" привлекли к административной ответственности по ст. 13.11.1 КоАП РФ — за публикацию данных о вакансии должностях, содержащих ограничения дискриминационного характера.

"Гарант-Транс-Авто" разместил в интернете объявление о поиске сотрудника на должность "Логист", указав такие требования, как "проактивность, амбициозность, предпринимательское мышление". Это является дискриминацией, поскольку указанные требования не являются обстоятельствами, связанными с деловыми качествами работников, посчитали в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении.

Мировой судья судебного участка № 99 по итогам рассмотрения дела назначил компании административный штраф в 5 тыс. рублей.