Житель Самарской области нашел артиллерийские снаряды и забрал себе в гараж

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по делу о незаконном хранении взрывных устройств.

С 2010 по 2013 г. мужчина около пос. Рощинский нашел два снаряда: 152-мм и 120-мм бронебойные артиллерийские снаряды. Общая масса взрывчатых веществ составила 486,5 г. Обвиняемый решил оставить их себе и хранил в гараже.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 25 тыс. рублей.