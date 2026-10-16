Самарца оштрафовали на 300 тыс. рублей за фиктивную прописку 40 мигрантов

Самарец, задержанный полицейскими, по приговору суда обязан выплатить в доход государства 300 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Мужчина фиктивно поставил на учет по месту пребывания 40 иностранцев.
С февраля 2025 года по май 2026 года ранее не судимый безработный отец малолетнего ребенка незаконно прописал 40 мигрантов в квартире своей матери.
За это на него возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ".
Советский районный суд Самары вынес подсудимому обвинительный приговор — за совершение 24 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...