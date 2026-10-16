Самарца оштрафовали на 300 тыс. рублей за фиктивную прописку 40 мигрантов

Самарец, задержанный полицейскими, по приговору суда обязан выплатить в доход государства 300 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Мужчина фиктивно поставил на учет по месту пребывания 40 иностранцев.

С февраля 2025 года по май 2026 года ранее не судимый безработный отец малолетнего ребенка незаконно прописал 40 мигрантов в квартире своей матери.

За это на него возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ".

Советский районный суд Самары вынес подсудимому обвинительный приговор — за совершение 24 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.