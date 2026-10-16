Владимир Путин передал во временное управление российские активы компании Tarkett

Президент Владимир Путин подписал указ, которым передал во временное управление российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett. Документ опубликован на портале правовых актов, сообщает "Коммерсант".

Управляющей компанией указано ООО "Управляющая компания капитал центр". Под ее управление также перешли акции и доли в уставном капитале компаний "Каппа Рус", "Менсен Пакаджинг СНГ", "Онтэкс Ру", "Эвиосис Пэкэджинг Кубань".

Режим временного управления активом вводится на основании указа президента РФ № 302 от 25 апреля 2023 года. Передача активов во временное управление означает, что теперь оно осуществляет полномочия собственника в отношении этого имущества.

Главный актив Tarkett в России - АО "Таркетт", компания управляет заводом в Отрадном Самарской области. Это крупнейший в мире завод по производству линолиума. Его мощности составляют более 100 млн кв. м в год, а доля завода в производстве напольных покрытий в РФ составляет 47%.