Гражданку Кыргызстана, осужденную за покушение на сбыт наркотиков, передадут для отбывания 11‑летнего срока на родину, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Такое решение принял Куйбышевский районный суд Самары по представлению ФСИН России. Изначально Городищенский районный суд Волгоградской области приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. С октября 2025 г. она находилась в ФКУ ИК‑15 УФСИН по Самарской области.

Суд установил, что обстоятельств, мешающих передаче осужденной в Кыргызстан, нет - представление удовлетворено.