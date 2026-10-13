Троих жителей Новокуйбышевска осудили за махинации с электронными платежными средствами

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело троих местных жителей, которых обвиняли в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2024 г. местные жители с приобретенных паспортных данных третьих лиц оформляли электронные средства платежей, которые затем сбывали неизвестным. Уголовные дела "покупателей" выделили в отдельные производства.

Новокуйбышевцам же суд назначил от двух с половиной лет до двух лет и девяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.