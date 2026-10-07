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Суды Происшествия

В Тольятти осудили участников крупного мошенничества с инвестициями

ТОЛЬЯТТИ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор двум обвиняемым (Ф. и С.), которым вменяли в вину мошенничество в особо крупном размере.

Ф. и С. вместе с П., Ч. и С. под видом осуществления торговой финансовой инвестиционной деятельности группы компаний "Т" создавали видимость высокой рентабельности и успешной работы.

Чтобы похитить средства инвесторов, участники группы внедрили в интерфейс торговой платформы "М" специальные дополнения, которые показывали клиентам, что те якобы реально участвуют в торгах на валютном рынке. Фактически же никаких операций с финансовыми инструментами не производилось. Деньги клиентов переводились на счета подконтрольных Ч. и С. компаний, а затем выводились в наличный оборот. После этого баланс торговых счетов инвесторов искусственно приводился к нулю или отрицательному значению.

Так, с июля 2014 г. по май 2017 г. обвиняемые похитили средства 28 человек на общую сумму более 13,4 млн рублей. Кроме того, восемь потерпевших в результате лишились жилья.

Суд назначил Ф. и С. по четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Гид потребителя

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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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