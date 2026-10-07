В Тольятти осудили участников крупного мошенничества с инвестициями

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор двум обвиняемым (Ф. и С.), которым вменяли в вину мошенничество в особо крупном размере.
Ф. и С. вместе с П., Ч. и С. под видом осуществления торговой финансовой инвестиционной деятельности группы компаний "Т" создавали видимость высокой рентабельности и успешной работы.
Чтобы похитить средства инвесторов, участники группы внедрили в интерфейс торговой платформы "М" специальные дополнения, которые показывали клиентам, что те якобы реально участвуют в торгах на валютном рынке. Фактически же никаких операций с финансовыми инструментами не производилось. Деньги клиентов переводились на счета подконтрольных Ч. и С. компаний, а затем выводились в наличный оборот. После этого баланс торговых счетов инвесторов искусственно приводился к нулю или отрицательному значению.
Так, с июля 2014 г. по май 2017 г. обвиняемые похитили средства 28 человек на общую сумму более 13,4 млн рублей. Кроме того, восемь потерпевших в результате лишились жилья.
Суд назначил Ф. и С. по четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...