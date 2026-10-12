"Бородатые бандиты": бывшего психолога спецназа ФСИН арестовали по делу о крупной краже

В минувшую пятницу, 9 октября, в Кировском районном суде Самары было рассмотрено ходатайство районного отдела СУ СК по Самарской области об аресте 48-летней уроженки Северной Осетии Елены Магдеевой, обвиняемой в краже в особо крупном размере.

Согласно представленным материалам, в следственном отделе по Кировскому району возбуждено уголовное дело в отношении Магдеевой и Леи Весны Арцукевич, а также иных пока еще неустановленных лиц, в совершении двух тяжких преступлений. Кроме кражи их подозревают в незаконном приобретении оружия. Преступления совершены группой лиц, местонахождение которых пока не установлено.

Потерпевшей по делу признана Галия Арцукевич. По ее словам, в начале октября прошлого года в их семейный дом в п. Сорокины Хутора ворвалась дочь Лея Весна Арцукевич с "бандитами" и велела им выставить свою мать с малолетним братом на улицу и больше в дом не пускать. Женщину с ребенком после недельной осады дома и создания нечеловеческих условий пребывания, насильно выселили без вещей из единственного жилья. С тех пор она с сыном, пережившим сильнейшее эмоциональное потрясение, вынужденно проживает в съемном жилище.

В покинутом доме оставалась богатейшая коллекция антиквариата, доставшаяся Галие и ее малолетнему сыну от умершего в 2025 году супруга Игоря Арцукевича. Старинные иконы, подлинники картин известных художников, столовое серебро, ювелирные наборы, инвестиционные монеты и иные предметы, представляющие ценность, хранились в доме и остались там в момент выселения Галии и ее сына.

Там же находился старинный револьвер Prince Albert New Bond street London и огнестрельное оружие, хищение которого также вменяется Магдеевой и ее подельникам. Эти предметы были обнаружены оперативниками на чердаке дома по ул. Некрасовской над квартирой Магдеевой.

9 октября суд удовлетворил ходатайство следствия и потерпевшей, которая опасается за свою жизнь и психическое здоровье своего несовершеннолетнего сына, пережившего нападение "бородатых бандитов". В отношении обвиняемой Елены Магдеевой — бывшего сотрудника ФСИН, подполковника внутренней службы, главного психолога психологической службы отряда спецназа суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предполагаемая сообщница последней — 21-летняя Лея Весна Арцукевич — находится в розыске. По словам матери, она скрывается в Калининграде, откуда от ее имени размещаются ролики в интернете. Ранее Лея обращаясь к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, утверждая, что скрывается от судов и следствия потому, что ее намерены отправить в психиатрическую лечебницу, из которой, по ее словам, она не выйдет.

В 2025 г. в отношении Галии по заявлению ее дочери Леи было возбуждено уголовное дело якобы за сексуальные домогательства. О них она подробно говорит в своих роликах.

"Почти год моя подзащитная находится в статусе подозреваемого лица, — поясняет изданию адвокат Александра Карномазова, осуществляющая защиту Галии Арцукевич. — Дочь оговаривает мать с целью ее ликвидации, не ведая, что творит. В рамках следствия была проведена комплексная судебная психолого-психиатрической экспертиза, выявившая установочное поведение и психические расстройства. Действиями больной девочки руководит группа лиц, осуществляющая захват бизнеса, недвижимости и всего имущества, принадлежащего семье Арцукевич. В группу входит гражданка Магдеева — психолог Леи. Девочку скрывают от судов, следствия, прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, назначенной судом, и ее жизни угрожает опасность".

По мнению адвоката, по закону положено по истечении 12 месяцев следствия дело против Галии Арцукевич должно быть направлено прокурору с обвинительным заключением, либо должно быть вынесено постановление о прекращении производства. Окончательное решение предварительным следствиеМ пока не принято.