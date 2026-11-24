Во вторник, 24 ноября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу руководителя службы безопасности ООО "Компания Био-Тон" Максима Зименкова.

По итогу рассмотрения приговор первой инстанции оставили в силе.

"Была долгая борьба в юридической плоскости, но в итоге права потерпевшего отстояли", — прокомментировали в коллегии адвокатов "Решение", представлявшей интересы потерпевшей стороны.

Напомним, ранее суд Октябрьского района Самары вынес приговор Зименкову по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). ЧП произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. возле выставочного центра "Экспо-Волга" в Самаре. Здесь проходил корпоратив, и камеры видеонаблюдения запечатлели, как Зименков наносил удары отцу двух малолетних детей.

Зименкова сначала арестовали, но сторона защиты смогла добиться, чтобы обвиняемого выпустили из СИЗО. После публикаций в СМИ дело было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Зименкова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Сторона защиты пыталась обжаловать решение в апелляции и кассации, однако это не удалось.