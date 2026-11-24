Во вторник, 24 ноября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор по уголовному делу руководителя службы безопасности ООО "Компания Био-Тон" Максима Зименкова.
По итогу рассмотрения приговор первой инстанции оставили в силе.
"Была долгая борьба в юридической плоскости, но в итоге права потерпевшего отстояли", — прокомментировали в коллегии адвокатов "Решение", представлявшей интересы потерпевшей стороны.
Напомним, ранее суд Октябрьского района Самары вынес приговор Зименкову по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). ЧП произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. возле выставочного центра "Экспо-Волга" в Самаре. Здесь проходил корпоратив, и камеры видеонаблюдения запечатлели, как Зименков наносил удары отцу двух малолетних детей.
Зименкова сначала арестовали, но сторона защиты смогла добиться, чтобы обвиняемого выпустили из СИЗО. После публикаций в СМИ дело было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Зименкова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Сторона защиты пыталась обжаловать решение в апелляции и кассации, однако это не удалось.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон