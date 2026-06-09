Облсуд рассмотрел жалобу на приговор по делу о гибели сотрудника на корпоративе "БИО-ТОН"

Во вторник, 9 июня, Самарский областной суд вынес решение по жалобе на приговор по уголовному делу руководителя службы безопасности ООО "Компания БИО-ТОН" Максима Зименкова.
Жалобу адвокатов не удовлетворили, а приговор суда первой инстанции оставили в силе.
Напомним, ранее суд Октябрьского района Самары вынес приговор Зименкову по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). ЧП произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. возле выставочного центра "Волга-Экспо" в Самаре. Здесь проходил корпоратив, и камеры видеонаблюдения запечатлели, как Зименков наносил удары отцу двух малолетних детей.
Зименкова сначала арестовали, но сторона защиты смогла добиться, чтобы обвиняемого выпустили из СИЗО. После публикаций в СМИ дело было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Зименкова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Сторона защиты пыталась обжаловать решение, однако теперь приговор вступает в силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???