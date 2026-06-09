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Суды Происшествия

Облсуд рассмотрел жалобу на приговор по делу о гибели сотрудника на корпоративе "БИО-ТОН"

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 июня, Самарский областной суд вынес решение по жалобе на приговор по уголовному делу руководителя службы безопасности ООО "Компания БИО-ТОН" Максима Зименкова.

Жалобу адвокатов не удовлетворили, а приговор суда первой инстанции оставили в силе.

Напомним, ранее суд Октябрьского района Самары вынес приговор Зименкову по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). ЧП произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. возле выставочного центра "Волга-Экспо" в Самаре. Здесь проходил корпоратив, и камеры видеонаблюдения запечатлели, как Зименков наносил удары отцу двух малолетних детей.

Зименкова сначала арестовали, но сторона защиты смогла добиться, чтобы обвиняемого выпустили из СИЗО. После публикаций в СМИ дело было поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Зименкова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Сторона защиты пыталась обжаловать решение, однако теперь приговор вступает в силу.

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