Начальника службы безопасности "Био-Тона" обвинили в смерти коллеги

Закончено расследование уголовного дела в отношении начальника службы безопасности агрокорпорации "Био-Тон" Максима Зименкова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Ранее телеграм-каналы сообщали, что в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. на ул. Мичурина в Самаре Зименков после корпоратива избил руководителя транспортного отдела ООО "Компания Био-Тон" Полякова, из-за чего тот получил переломы свода и основания черепа и впоследствии скончался.
Как сообщили в прокуратуре Самарской области, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора региона Дмитрием Смоленцевым.
"По версии следствия, в декабре 2023 году по окончании новогоднего корпоративного праздника руководитель службы безопасности на почве продолжительного рабочего конфликта нанес руководителю отдела по ремонту и эксплуатации автотранспорта компании удары в область головы и туловища, повлекшие тяжкий вред здоровью. В результате полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении спустя две недели после конфликта", - указывается в сообщении.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы