16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Начальника службы безопасности "Био-Тона" обвинили в смерти коллеги В Самаре расследуют странную выдачу разрешений на водопользование В Самаре задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку накоплений Самарец отдал запугавшему его "сотруднику военной прокуратуры" 4,6 млн рублей Автохам из Тольятти заключен под стражу

Преступления Происшествия

Начальника службы безопасности "Био-Тона" обвинили в смерти коллеги

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Закончено расследование уголовного дела в отношении начальника службы безопасности агрокорпорации "Био-Тон" Максима Зименкова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее телеграм-каналы сообщали, что в ночь с 28 на 29 декабря 2023 г. на ул. Мичурина в Самаре Зименков после корпоратива избил руководителя транспортного отдела ООО "Компания Био-Тон" Полякова, из-за чего тот получил переломы свода и основания черепа и впоследствии скончался.  

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем прокурора региона Дмитрием Смоленцевым.

"По версии следствия, в декабре 2023 году по окончании новогоднего корпоративного праздника руководитель службы безопасности на почве продолжительного рабочего конфликта нанес руководителю отдела по ремонту и эксплуатации автотранспорта компании удары в область головы и туловища, повлекшие тяжкий вред здоровью. В результате полученных повреждений потерпевший скончался в лечебном учреждении спустя две недели после конфликта", - указывается в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1