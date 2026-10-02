Изменили приговор экс-главе института развития Ольге Михеевой

Самарский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов на приговор бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву. Их обвиняли в мошенничестве и сейчас снизили наказание.

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО.

АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служило управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности значилось участие в реализации научно-технических проектов.

Во время расследования в деле появился и второй фигурант — Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Как позже рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата — управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности.

Как отмечали в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей. Суд приговорил Михееву к пяти годам, а Гусева — к трем годам колонии общего режима.

Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба. Уже после приговора Михеевой АНО "Институт регионального развития" было признано банкротом.

Как стало известно 2 октября, Михеевой в апелляционной инстанции снизили срок наказания до 4 лет, а Гусеву — до 2 лет 6 месяцев.