Изменили приговор экс-главе института развития Ольге Михеевой

Самарский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов на приговор бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву. Их обвиняли в мошенничестве и сейчас снизили наказание.
Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО.
АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служило управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности значилось участие в реализации научно-технических проектов.
Во время расследования в деле появился и второй фигурант — Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".
Как позже рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата — управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности.
Как отмечали в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей. Суд приговорил Михееву к пяти годам, а Гусева — к трем годам колонии общего режима.
Также был удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба. Уже после приговора Михеевой АНО "Институт регионального развития" было признано банкротом.
Как стало известно 2 октября, Михеевой в апелляционной инстанции снизили срок наказания до 4 лет, а Гусеву — до 2 лет 6 месяцев.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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