Экс-глава Минсельхоза Оренбургской области обжалует приговор в Самаре

Самарский областной суд рассматривает апелляционную жалобу экс-главы минсельхоза Оренбургской области Михаила Маслова. Ранее он и предприниматель Виктор Железнов выслушали приговор Ленинского районного суда Самары.
Напомним, их обвиняли в мошенничестве, а экс-министра — еще и в получении взятки. По версии следствия, в 2015–2016 гг. Маслов и Железнов вместе похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 103 млн рублей.
Предполагается, что министр мог содействовать в получении субсидии, а бизнесмен ее потратил не на создание нового сельхозпредприятия, а на увеличение товарной мощности уже существующего производства. Задержали обоих еще в июне 2018 года. Сначала рассматривать уголовное дело предполагалось в Оренбурге. Но там все время что-то мешало: то судья возвращал дело на устранение нарушений, то подсудимые никак не могли ознакомиться с обвинением, и следствие требовало ограничить сроки для этого.
В итоге Генпрокуратура обратилась в Шестой кассационный суд для определения другого города для рассмотрения дела. Так материал оказался в Самаре. В Самаре рассмотрение тоже шло не быстро. В какой-то момент судья Иван Бедняков был вынужден по требованию гособвинителя изменить Маслову и Железнову меры пресечения, поскольку обвиняемые периодически не являлись на заседания и даже, не уведомляя суд, уезжали в другие регионы.
Меру пресечения Маслову сменили с залога на запрет определенных действий, а Железнова отправили в СИЗО. Еще одним препятствием для рассмотрения дела в суде стали "эпидемии". Почему-то заседания десятки раз откладывались из-за болезней подсудимых, защитников и даже судьи.
29 июня Маслова приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки (то есть в миллион), с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 5 лет, с лишением на основании ст. 48 УК РФ почетного звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" и классного чина "Государственный советник Российской Федерации 2 класса". Он взят под стражу в зале суда. Он был взят под стражу в зале суда. Железнова отпустили за истечением сроков давности.
Сейчас Самарский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор. Заседание должно было быть 23 сентября, но подсудимый сослался на состояние здоровья и рассмотрение перенесли на 24 сентября. При этом, сроки давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление заканчиваются в декабре 2026 года.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...