Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%: аграрии обеспечены ГСМ и семенами местной селекции

В Самарской области продолжается сев озимых культур под урожай 2027 года. План сева соответствует среднемноголетнему уровню. По состоянию на 24 сентября 2026 года сев осуществлен на 85% от плановой площади. Некоторое отставание темпов от уровня прошлого года связано с погодными условиями первой декады сентября, когда по области выпали обильные осадки — 4,4 декадной нормы.
По поручению главы региона Вячеслава Федорищева на постоянном контроле находится вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Как сообщают в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, поставка основного объема нефтепродуктов агропромышленному комплексу осуществляется в рамках объемов, согласованных минэнерго России и минсельхозом России, через вертикально-интегрированные нефтяные компании в соответствии с заключаемыми договорами поставки.
По оперативным данным, текущие запасы горюче-смазочных материалов у сельхозтоваропроизводителей региона составляют 76% от оставшейся потребности на сентябрь–ноябрь. Вместе с утвержденными профильными федеральными министерствами объемами поставок топлива на этот период это позволяет обеспечить потребности аграриев в необходимом объеме. Организовано оперативное взаимодействие по вопросам поставки топлива для сельхозтоваропроизводителей региона, возникающие вопросы решаются в оперативном порядке.
Ценовая политика основных поставщиков минеральных удобрений на территории Самарской области остается стабильной.
По информации областного минсельхозпрода, регион обеспечивает себя семенным материалом по базовым культурам, закрывая не только внутренние потребности, но и выступает донором для всей страны. Семенами местной селекции засеивается более 75% площадей под озимыми и яровыми зерновыми. По озимой пшенице отечественные семена закрывают около 99% потребности. Главные поставщики — Самарский НИИСХ, Поволжский НИИСС, компании "Сев-07", "Зерно Жизни", "Возрождение 98".
Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", реализуемый по решению Президента Владимира Путина, охватывает весь цикл агропроизводства — от селекции и семеноводства до переработки и логистики, и сев озимых — один из ключевых этапов этой системной работы.
"Сейчас для озимых самая хорошая погода — и влага есть, и солнце, тепло. Никаких отклонений для роста. В прошлом году мы думали — сеять или не сеять: в земле не было влаги, но все-таки посеяли. А в этом году перспективы достаточно радужные. Мы даже рекомендуем хозяйствам расширять площади под озимыми, потому что эта культура дает гарантированно более 30 ц/га, а яровая — 15–20. При одинаковой цене выгода очевидна", — говорит Анатолий Сметанников, руководитель Управления сельского хозяйства Богатовского района, где будет засеяно озимыми порядка 8 тысяч гектаров.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами