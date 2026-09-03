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Владелицу "Самарского кондитера" обязали возместить ущерб на 680 млн рублей

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С владелицы ЗАО "Самарский кондитер" Тамары Лапуховой в пользу компании взысканы убытки на сумму более 680 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Самарской области. Решение, судя по картотеке арбитражных дел, было принято 31 августа, но пока не опубликовано.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Напомним, конкурсный управляющий Сергей Нигоев 12 марта подал заявление о взыскании с Тамары Лапуховой в пользу "Самарского кондитера" убытков в размере 683,4 млн рублей. Убытки связаны с отсутствием имущества, которое числилось на балансе должника, однако фактически отсутствовало и не было передано в процедуре банкротства. Лапухова возглавляла компанию с 2022 по 2024 гг. и является ее владельцем с 2022 года.

Иск о банкротстве "Самарского кондитера" был подан в 2022 году. В его основу легли результаты налоговой проверки за 2018 год. Изначально ФНС требовала с компании 180,4 млн руб., но впоследствии объем претензий вырос. Есть и долги перед коммерческими структурами, например, более 60 млн руб. "Самарский кондитер" задолжал банку ВТБ. С учетом пени и штрафов в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму 696,7 млн руб., при этом задолженность перед ФНС составляет 565,5 млн рублей. В сентябре 2025 г. арбитраж, посчитав, что компания уже не сможет восстановить платежеспособность, признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. 

Ранее конкурсному вправляющем удалось также добиться привлечения к субсидиарной ответственности Владислава Коновалова, который был совладельцем "Самарского кондитера" в 2002-2022 годах и его генеральным директором в 2005-2022 годах. Сумма требований к нему пока не определена.

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