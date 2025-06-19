РСХБ: производство отечественных вин выросло на 19% за последние три года

Российское виноделие - очевидный тренд и выбор тех, кто ценит аутентичность и поддерживает местных производителей. В 2024 году отечественные виноделы поставили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн декалитра винной продукции. Это на 19% больше, чем в 2021 году (43 млн декалитров). Современная структура производства выглядит следующим образом: тихие вина занимают 63,5% рынка, игристые - 34,3%, а ликерные, почти отсутствовавшие пять лет назад, теперь составляют 2,2%, сообщают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Время вина

Игристые вина за последние пять лет увеличили производство на 33% - в 2024 году было выпущено 17,6 млн декалитров. Тихие вина также демонстрируют устойчивый рост: их произведено 32,6 млн декалитров. Особенно показателен взлет ликерных вин - если в 2019 году их практически не было, то в прошлом году объем выпуска достиг 1,1 млн декалитров.

Эксперты связывают эту динамику с естественным развитием рынка: потребители стали интересоваться нишевыми категориями, а отечественные производители предлагают выгодное соотношение цены и качества, развивая собственные бренды.

Автохтонные сорта - душа российского виноделия

Особую гордость российского виноделия представляют автохтонные сорта - уникальное наследие страны. Лозы веками выращивались в южных регионах и стали основой для вин с неповторимым характером и историей. Они адаптированы к местным почвам и климату, придают винам узнаваемый оттенок и помогают создавать по-настоящему самобытные напитки. Именно такие - автохтонные - сорта в виноделии привлекают настоящих ценителей уникальностью и трендом на аутентичность.

Площади виноградников местных сортов растут, хотя и с небольшой базы (порядка 10%). Основными регионами-производителями служат Краснодарский край, Крым и Дагестан.

Кредитование - дрожжи для виноделия

Значительную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка. Россельхозбанк за последние пять лет направил свыше 21 млрд рублей на финансирование виноградарства и виноделия, включая 2,4 млрд рублей льготных кредитов. Только в 2024 году виноделы получили 4,5 млрд рублей инвестиций, которые пошли на расширение мощностей и внедрение инновационных технологий.

"Опираясь на глубокую отраслевую экспертизу, накопленную за 25 лет непрерывного развития банка, мы разработали комплексную программу поддержки АПК, в том числе по поддержке отечественных виноделов. Например, помогаем привлекать туристов на виноградники. Сейчас на площадке "Свое за городом" доступны 60 экскурсий и этнотуров по винодельческим комплексам - от классических дегустаций до авторских туров на несколько дней. Для небольших хозяйств туризм служит одним из основных направлений диверсификации сбыта", - отметил заместитель председателя правления РСХБ Михаил Васильев в ходе круглого стола "Правовое регулирование виноделия: проблемы и перспективы", проведенного в Совете Федерации.

Готовность к новым рекордам

Начало 2025 года подтверждает положительную динамику роста производства: за январь-февраль в категории тихих вин оно составило 5,1 млн декалитров (+14,8% к аналогичному периоду 2024 года), игристых вин и шампанского - 2,4 млн декалитров (+16,1%).

Потребители все чаще выбирают локальные вина, а производители отвечают на этот спрос, предлагая качественные продукты с уникальным терруаром. Кроме того, в условиях роста инвестиций в отрасль потребители получают все более качественную продукцию по конкурентным ценам. При сохранении текущих темпов роста годовой объем производства винных напитков в 2025-м может достичь нового рекорда - 59 млн декалитров.