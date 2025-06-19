РСХБ: производство отечественных вин выросло на 19% за последние три года

Российское виноделие - очевидный тренд и выбор тех, кто ценит аутентичность и поддерживает местных производителей. В 2024 году отечественные виноделы поставили рекорд, выпустив порядка 51,3 млн декалитра винной продукции. Это на 19% больше, чем в 2021 году (43 млн декалитров). Современная структура производства выглядит следующим образом: тихие вина занимают 63,5% рынка, игристые - 34,3%, а ликерные, почти отсутствовавшие пять лет назад, теперь составляют 2,2%, сообщают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Время вина
Игристые вина за последние пять лет увеличили производство на 33% - в 2024 году было выпущено 17,6 млн декалитров. Тихие вина также демонстрируют устойчивый рост: их произведено 32,6 млн декалитров. Особенно показателен взлет ликерных вин - если в 2019 году их практически не было, то в прошлом году объем выпуска достиг 1,1 млн декалитров.
Эксперты связывают эту динамику с естественным развитием рынка: потребители стали интересоваться нишевыми категориями, а отечественные производители предлагают выгодное соотношение цены и качества, развивая собственные бренды.
Автохтонные сорта - душа российского виноделия
Особую гордость российского виноделия представляют автохтонные сорта - уникальное наследие страны. Лозы веками выращивались в южных регионах и стали основой для вин с неповторимым характером и историей. Они адаптированы к местным почвам и климату, придают винам узнаваемый оттенок и помогают создавать по-настоящему самобытные напитки. Именно такие - автохтонные - сорта в виноделии привлекают настоящих ценителей уникальностью и трендом на аутентичность.
Площади виноградников местных сортов растут, хотя и с небольшой базы (порядка 10%). Основными регионами-производителями служат Краснодарский край, Крым и Дагестан.
Кредитование - дрожжи для виноделия
Значительную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка. Россельхозбанк за последние пять лет направил свыше 21 млрд рублей на финансирование виноградарства и виноделия, включая 2,4 млрд рублей льготных кредитов. Только в 2024 году виноделы получили 4,5 млрд рублей инвестиций, которые пошли на расширение мощностей и внедрение инновационных технологий.
"Опираясь на глубокую отраслевую экспертизу, накопленную за 25 лет непрерывного развития банка, мы разработали комплексную программу поддержки АПК, в том числе по поддержке отечественных виноделов. Например, помогаем привлекать туристов на виноградники. Сейчас на площадке "Свое за городом" доступны 60 экскурсий и этнотуров по винодельческим комплексам - от классических дегустаций до авторских туров на несколько дней. Для небольших хозяйств туризм служит одним из основных направлений диверсификации сбыта", - отметил заместитель председателя правления РСХБ Михаил Васильев в ходе круглого стола "Правовое регулирование виноделия: проблемы и перспективы", проведенного в Совете Федерации.
Готовность к новым рекордам
Начало 2025 года подтверждает положительную динамику роста производства: за январь-февраль в категории тихих вин оно составило 5,1 млн декалитров (+14,8% к аналогичному периоду 2024 года), игристых вин и шампанского - 2,4 млн декалитров (+16,1%).
Потребители все чаще выбирают локальные вина, а производители отвечают на этот спрос, предлагая качественные продукты с уникальным терруаром. Кроме того, в условиях роста инвестиций в отрасль потребители получают все более качественную продукцию по конкурентным ценам. При сохранении текущих темпов роста годовой объем производства винных напитков в 2025-м может достичь нового рекорда - 59 млн декалитров.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами