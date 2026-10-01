Толчок к новому развитию: как зерновой рынок России преодолевает кризис экспорта

Блокировка Азово-Черноморского бассейна поставила российский АПК перед выбором: поддаться панике на фоне перспектив дальнейшего падения цен на зерно или искать новые пути развития. Страна выбрала второй путь. Власти и бизнес выстраивают альтернативные логистические цепочки, наращивают мощности на Балтике и Каспие, а также прорабатывают варианты увеличения объемов собственной переработки. Мы обсудили с экспертами, что ждет отрасль в ближайшие годы.

Лавирование между кризисами

Россия — один из мировых лидеров по производству зерна. Наиболее удачным за последнюю пятилетку был 2022-й год, когда урожай составил рекордные 157,6 млн тонн. Однако в этот же год из-за санкционного давления на фоне начала СВО на Украине возникли проблемы с экспортом и повышением себестоимости продукции. Эти факторы наряду с погодными капризами в последующие годы привели к снижению объемов производства зерна. И все же показатели держались выше уровня периода пандемии коронавируса, в том числе за счет государственных мер поддержки и переориентации экспорта.

Инфографика: Андрей Вечканов

По данным Росстата, в 2025 году урожай составил 138,8 млн тонн, в том числе 90,9 млн тонн пшеницы. Приволжский федеральный округ занял второе место по валовому сбору, лишь немного уступив Центральному: 33,5 против 34,4 млн тонн. Лидером по оъему производства в ПФО стала Саратовская область, собравшая 5,4 млн тонн зерна. А вот урожайностью удивила Пензенская область — 39,5 ц/га.

Самарская область занимает в ПФО пятое место по валовому сбору. За 2025 год показатель составил 3,34 млн тонн при урожайности в 28,8 ц/га. Как отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, обеспеченность зерном составляет 194,2%.

Инфографика: Андрей Вечканов

"Отрасль располагает потенциалом, способным не только в полном объеме обеспечивать внутренние потребности, но и осуществлять поставки за пределы страны. В 2025 году объем экспорта составил 176,1 тысячи тонн, за истекший период 2026 года — 98,2 тысячи тонн. Ключевыми позициями являются пшеница и ячмень. Также предприятия региона поставляют за рубеж гречиху, просо, кукурузу, нут, горох и чечевицу. Основными направлениями экспорта являются Иран, Азербайджан, Китай и Турция", — рассказали в министерстве.

Общероссийские объемы экспорта зерновой продукции, по данным ФГИС "Аргус-Фито", в 2025 году составили около 60 млн тонн. За первое полугодие 2026 года показатель превысил 36,1 млн тонн, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом произошло увеличение отгрузок в Турцию, Египет, Китай, Иран, Казахстан, Судан, Кению, Азербайджан, Уганду, Мозамбик, Бразилию и ЮАР.

Однако надежда на дальнейший рост экспорта угасла вместе с началом нового витка кризиса. Из-за атак ВСУ были остановлены крупнейшие глубоководные терминалы Новороссийска и Тамани, встала работа портов в Азовском море. В результате Азово-Черноморский бассейн, через который проходило

80-90% российского зерна, оказался практически полностью заблокирован.

Пора изменения системы

"Экспорт зерна давно перестал быть чисто аграрной темой. Это часть геополитики, где порты, санкции и СВО определяют, кто и как ест хлеб за тысячи километров от Черного моря. Удар по терминалам — это удар по всей системе, а не локальный сбой. Итог предсказуем: экспорт российской пшеницы в июле рухнул до 1,5 млн тонн — минимум с 2017 года", — отмечает политолог, эксперт в области политического и экономического анализа Михаил Ажгиревич.

По оценке директора по развитию компании "ТопФрейм Агро" (работает в сфере экспертизы грузов и товаров) Дмитрия Картавых, сейчас рынок зерна находится в стрессе и в фазе перестройки логистических потоков: "Эта ситуация не краткосрочная — потребуется некоторое время на перестройку сложной и масштабной системы от поля до погрузки на судно. Компании находят новые варианты — активно этому способствует Минсельхоз. Министерство помогает бизнесу: субсидирует, руководит процессом перестройки системы. Создан и работает оперштаб, который в постоянном режиме мониторит изменения".

Логистику перестраивают на порты Балтики и Каспия. Ключевой вопрос — какой объем они реально способны принять и насколько быстро это можно сделать. Председатель комитета по поддержке предпринимательства в сферах АПК, логистики и транспорта при Торгово-промышленной палате Ставропольского края, руководитель проектов агромашиностроительного холдинга Koblik Group Федор Шубный констатирует: каждая из альтернатив имеет предел. Поэтому при выпадении крупного узла поток распределяется между несколькими направлениями — железной дорогой, другими морскими бассейнами и сухопутными переходами:

"Согласно публичной декларации Минтранса на 2026 год, провозная способность железнодорожных участков на подходах к Азово-Черноморскому бассейну составляет 131 млн тонн, к Северо-Западному (Балтика) — 145,6 млн тонн. Показатель пунктов пропуска Восточного полигона (Сибирь — Дальний Восток) — 180 млн тонн. На первый взгляд цифры большие. Но это мощности по всем грузам, а не только по зерну. Поэтому наличие свободной мощности в конкретном порту еще не означает наличие свободного маршрута до него. Именно поэтому Балтика может принять часть потока, но не является прямой заменой южному направлению".

Инфографика: Андрей Вечканов

По словам Федора Шубного, масштаб каспийского направления пока существенно меньше, но объем перевозок по нему растет быстрее. Морские перевозки в рамках коридора "Север — Юг" составили 2,8 млн тонн в 2025 году и около 4,5 млн тонн только за январь–июль 2026 года: "Это важный сигнал. Каспий пока не способен принять объемы, сопоставимые с Азово-Черноморским направлением, но его роль как дополнительного экспортного коридора быстро усиливается".

Эксперт считает, что задача ближайших лет — не искать один "запасной порт", а увеличивать реальную способность системы распределять поток между несколькими экспортными коридорами. Балтика, Каспий, сухопутные переходы и Восточный полигон нужны не вместо Новороссийска, а как дополнительные маршруты, которые способны принять часть нагрузки, когда основной канал работает с ограничениями.

Что касается географии экспорта, то сложившийся кризис, по словам Дмитрия Картавых, способствует развитию российско-иранского направления: "Наши основные и самые стабильные рынки сегодня — это Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Бангладеш, Пакистан, арабские страны и Турция. Иран входит в число динамично развивающихся направлений. Это связано с тем, что через Каспий везется очень много грузов, а потом из Ирана транспортируется уже в другие страны. Блокировка Азово-Черноморского бассейна стала главным трамплином для дальнейшего развития этой цепочки".

Проблема цены и господдержка

Президент Российского Зернового Союза (РЗС) Аркадий Злочевский отмечает, что главной проблемой рынка остается падение внутренних закупочных цен, и блокировка Азово-Черноморского бассейна ее значительно усугубляет. Ведь отсутствие необходимого объема отгрузок ведет к дальнейшему увеличению запасов и снижению стоимости продукции.

"Решение этой проблемы находится в области политики. Если власти договорятся о прекращении атак по морской инфраструктуре или зерновых коридорах, то отгрузки возобновятся, и это исправит ситуацию. Хотя время уходит, и потери все равно будут, но хотя бы в меньшем масштабе. Что касается внутренних мер поддержки сельхозпроизводителей, то их нужно применять комплексно. Но даже это в лучшем случае позволит компенсировать лишь половину выпадающих объемов отгрузок в Азово-Черноморском бассейне", — считает Аркадий Злочевский.

Инфографика: Андрей Вечканов

В этом сезоне в России ожидается большой урожай. На заседании оперштаба по уборочной кампании в начале сентября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что собрано уже свыше 110 млн тонн зерна. Это на 10,5 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе намолочено 83,5 млн тонн пшеницы.

По словам министра, потребности внутреннего рынка уже обеспечены. Что касается экспорта, то в условиях переориентации логистики предусмотрен комплекс мер поддержки. Правительство РФ одобрило выделение 9,7 млрд рублей на субсидирование железнодорожного тарифа для перевозок зерна до портов и сухопутных переходов. С 1 сентября действует мораторий на уплату экспортных пошлин на зерновые.

Также власти утвердили дополнительные инструменты поддержки финансовой устойчивости аграриев. Среди них:

пролонгация льготных кредитов и лизинга;

предоставление погектарной поддержки озимого сева;

проведение зерновых закупочных интервенций объемом до 3 млн тонн.

Также Минсельхоз прорабатывает возможность введения моратория на банкротство хозяйств и сохранение за ними статуса сельхозтоваропроизводителей на новый сезон. Однако в случае утверждения распространяться она будет прежде всего на южные регионы, которые столкнулись с проблемой реализации зерна.

По мнению президента РЗС, некоторые из принятых мер поддержки нуждаются в доработке, чтобы стать более эффективными. В частности, он считает, что нужна пролонгация по всем финансовым обязательствам крестьян, а не только по льготным кредитам: "Также необходимо увеличить финансирование субсидий на перевозки зерна по альтернативным маршрутам, 9,7 млрд рублей надолго не хватит. Ведь чтобы вывозить зерно через Балтику, нужно компенсировать по 30-50 долларов за каждую тонну".

Аналогичное предложение Аркадий Злочевский высказал и по поводу интервенций: "Чтобы образовалась хоть какая-то ликвидность, нужны закупки в объеме не менее 12 млн тонн, а то и 15-ти. Помню, в 2009 году правительство закупило у сельхозпроизводителей 9 млн тонн для поддержки в менее критичной ситуации, чем сейчас. Тогда и излишков столько не было".

Хранение и переработка

Проблема образования больших излишков поднимает еще два острых вопроса. Один из них — хранение.

"Мощностей хватает. Но они не всегда находятся в тех точках, где нужно, и не всегда соответствуют необходимой пропускной способности. Это связано с тем, что сегодня все еще очень много используется советских элеваторов, которые были рассчитаны на совсем другие объемы. Насколько мне известно, сейчас количество модернизированных или вновь построенных мест хранения порядка 40%. При этом 60% — это старые элеваторы, которые имеют низкую пропускную способность, пониженные характеристики для хранения и отсутствие возможности нормально подготовить зерно под экспортную партию", — объяснил Дмитрий Картавых.

Второй вопрос — развитие переработки. Первичная в России хорошо представлена и имеет потенциал для дальнейшего развития. Например, в Самарской области производят более 347 тысяч тонн муки в год, но при этом мощности предприятий позволяют перерабатывать более 665 тысяч тонн продовольственного зерна. Также в регионе производят продукцию из твердых сортов пшеницы.

Сейчас в России наблюдается рост интереса к глубокой переработке зерна (производство крахмалов, глютена и т. п.) для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако есть ряд сдерживающих факторов.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Тема внутренней переработки зерна — крайне важна и должна быть постоянно на столе у Минсельхоза. Почему? Потому что глубокая переработка зерна — та премия, которую мы можем получить с рынка. Плюс дополнительные рабочие места, которые мы можем приобрести, снимая социальное напряжение. Но, к сожалению, всему этому мешает, в первую очередь, высокая ставка, не позволяющая брать более-менее длительные кредиты под хороший процент. Никто не станет запускать производство с горизонтом окупаемости в 10-15 лет при таких условиях. Также стоит учитывать наличие иностранных конкурентов в сфере переработки зерна с дополнительной повышенной стоимостью и барьеры, созданные ЕС и США, санкционный режим", — рассказал Дмитрий Картавых.

Что ждет рынок

Перспективы дальнейшего развития зернового рынка эксперты оценивают разнопланово. Аркадий Злочевский считает, что назрела необходимость аграрной реформы:

"Развитие ситуации будет зависеть от действий правительства РФ. Если будут найдены варианты для смягчения ситуации, то снижение объемов производства зерна будет идти умеренными темпами, если нет — быстрыми. А для того, чтобы развернуть ситуацию и вернуться к росту, необходимо поменять всю аграрную политику. Она должна быть нацелена на поддержание и удержание доходов сельхозпроизводителей".

Фото: Владимир Котмишев

По мнению Дмитрия Картавых, основание уверенно говорить о реалистичности позитивного развития сценария — распоряжение президента РФ Владимира Путина об увеличении экспорта продукции АПК к 2030 году не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. В качестве целевого ориентира по зерну Минсельхоз планирует довести экспорт до 75-81 млн тонн в год:

"Я думаю, что министерство будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы достичь целевых показателей. Меняться будут площади под кукурузу, подсолнечник, нут, горох, лен, масличные культуры и горчицу в зависимости от ситуации на рынке, но пшеничный клин останется стандартным. Российская пшеница — лучшая на мировом рынке по всем показателям, и занимает долю в 27-30%. Мы не откажемся от этого, и Минсельхоз приложит максимальные усилия, чтобы Россия оставила за собой лидирующие позиции".

Михаил Ажгиревич, в свою очередь, отметил, что в плане экспорта ключевую роль продолжат играть геополитические процессы: "Россия делает ставку на Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. Там российская пшеница уже вытесняет европейскую благодаря рекордным урожаям и ценовой конкурентоспособности. Прогноз экспорта пшеницы даже повышен до 52 млн тонн. Африка рассматривается не только как рынок сбыта, но и как инструмент "продовольственной дипломатии" — способ укрепления политического влияния через зависимость от поставок".