Дни культуры Самарской области пройдут в республике Беларусь

3 и 4 октября 2026 года в столице республики Беларусь состоятся Дни культуры Самарской области. Делегация региона во главе с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной представит белорусской публике творческие достижения волжской земли. Мероприятие проходит в рамках реализации поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по укреплению всесторонних связей с ближайшими союзниками.
"Самарская область — один из крупнейших промышленных центров России, славящийся своим мощным индустриальным потенциалом и богатыми культурными традициями. Но главное наше достояние — это открытые, талантливые и трудолюбивые люди. Культура является таким же надежным фундаментом для нашей интеграции, как и экономика. Творческие встречи продолжают укреплять узы духовной близости наших народов", — отмечает губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Напомним, договоренности о взаимном проведении дней культуры были достигнуты на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с президентом Беларуси Александром Лукашенко в прошлом году. В апреле 2026 года Дни культуры республики Беларусь прошли в Самарской области. Выступления Национального академического народного хора имени Геннадия Цитовича и дуэта цимбалисток Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича прошли с аншлагом и подарили зрителям незабываемые впечатления. Теперь пришло время ответного визита.
В концертной программе примут участие ведущие коллективы губернии. Государственный академический Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова — коллектив, являющийся уникальным наследием русской традиции, представит программу, синтезирующую изящное неповторимое волжское пение, оригинальную хореографию и впечатляющую акробатику, а также филигранный виртуозный оркестровый аккомпанемент.
Музыкальные номера в исполнении молодежного хора Самарской области станут украшением Дней культуры. В программу выступления войдут произведения, отражающие величие общего культурного кода, преемственность поколений и искреннюю дружбу двух братских народов.
В рамках культурной программы состоятся Дни документального кино. Зрителям будут представлены фильмы Инги Пеннер из цикла "Неочевидная Самара": "Говорит Куйбышев" — историческое расследование о вкладе запасной столицы в победу в Великой Отечественной войне и роли радио в информационной борьбе; "Одна история двух площадей" — о знаковых достопримечательностях Самары; "История Самарской музы" — рассказ о легендах Самарской филармонии и культурном коде города.
Специальным событием станет творческая встреча с директором Самарского областного художественного музея Аллой Шахматовой. Гостям будет представлен фильм "Непрерванный полет", посвященный 125-летию коллекции Самарского музея. Картина, отмеченная наградами фестивалей "ДЕМИДОФФ" и "Берега", расскажет удивительную историю сохранения собрания музея, о тайнах особняка и новом дыхании музея в 21 веке.
Важной частью визита станет круглый стол с участием руководителей учреждений, подведомственных министерствам культуры России и Беларуси, где планируется обсудить совместные творческие планы, состоится подписание соглашений о сотрудничестве.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.