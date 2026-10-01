Гендиректором Галереи "Виктория" стала Дарья Колпашникова

Новым генеральным директором Галереи "Виктория" назначили Дарью Колпашникову.
Дарья Колпашникова — кандидат искусствоведения, куратор, исследователь. С 2021 г. она работала в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, где с 2022 г. возглавляла отдел региональных проектов. В Пушкинском музее Дарья Колпашникова занималась реализацией выставочных и культурно-просветительских инициатив музея в Москве и в других регионах. Среди ее кураторских проектов — трилогия выставок "Названо Вазари" в Волго-Вятском филиале музея, фестиваль "Звук вокруг" на Камчатке, "Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых".
До службы в ГМИИ им. А. С. Пушкина Дарья Колпашникова работала в выставочном отделе Государственного музея-заповедника "Царицыно". Параллельно вела активную деятельность в качестве независимого куратора, сотрудничала с культурными институциями в различных городах России.
Дарья окончила отделение всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ и. М. В. Ломоносова. В 2020 г. защитила кандидатскую диссертацию.
На новой должности она продолжит развитие существующего вектора выставочной деятельности, а также будет работать над расширением других направлений и связей Галереи с культурными институциями Самары и других городов.
"Мне важно сохранить идентичность Галереи "Виктория". Эта институция уже много лет создает среду для осмысления глобального и локального искусства. Вместе с командой мы продолжим развивать этот гостеприимный порт на берегу Волги, открытый для встреч с новыми — темами, горизонтами, искусством, — и неизменной поддержки единомышленников".
Должность заместителя генерального директора — операционного директора займет Екатерина Орлова.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!