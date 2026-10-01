Гендиректором Галереи "Виктория" стала Дарья Колпашникова

Новым генеральным директором Галереи "Виктория" назначили Дарью Колпашникову.

Дарья Колпашникова — кандидат искусствоведения, куратор, исследователь. С 2021 г. она работала в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, где с 2022 г. возглавляла отдел региональных проектов. В Пушкинском музее Дарья Колпашникова занималась реализацией выставочных и культурно-просветительских инициатив музея в Москве и в других регионах. Среди ее кураторских проектов — трилогия выставок "Названо Вазари" в Волго-Вятском филиале музея, фестиваль "Звук вокруг" на Камчатке, "Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых".

До службы в ГМИИ им. А. С. Пушкина Дарья Колпашникова работала в выставочном отделе Государственного музея-заповедника "Царицыно". Параллельно вела активную деятельность в качестве независимого куратора, сотрудничала с культурными институциями в различных городах России.

Дарья окончила отделение всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ и. М. В. Ломоносова. В 2020 г. защитила кандидатскую диссертацию.

На новой должности она продолжит развитие существующего вектора выставочной деятельности, а также будет работать над расширением других направлений и связей Галереи с культурными институциями Самары и других городов.

"Мне важно сохранить идентичность Галереи "Виктория". Эта институция уже много лет создает среду для осмысления глобального и локального искусства. Вместе с командой мы продолжим развивать этот гостеприимный порт на берегу Волги, открытый для встреч с новыми — темами, горизонтами, искусством, — и неизменной поддержки единомышленников".

Должность заместителя генерального директора — операционного директора займет Екатерина Орлова.