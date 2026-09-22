Страховой Дом ВСК и Фонд MaxArt объявляют о старте нового сезона резиденции в Китае и open-call на участие в нем

Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК проведут два новых сезона резиденции в Китае для художников из России. Open call на участие в них пройдет с 22 сентября по 22 октября. Сезоны резиденции состоятся в период с ноября по март, в каждом примут участие три автора. Участники получат возможность в течение месяца исследовать культуру Китая, работать в мастерских резиденции в Музее современного искусства Янцзян (YJGM), партнёров проекта, изучать материалы и архивы, путешествовать по городам, в том числе посетить мегаполис Гуанчжоу. Победители open call также получат грант.

В экспертный совет по отбору участников арт-резиденции войдут: куратор, историк искусства, художественный критик, издатель, кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" Виктор Мизиано, куратор, искусствовед, ex-генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина, куратор и исследователь современного искусства, соорганизатор выставочных и образовательных инициатив в ведущих институциях, ex-куратор музея "Гараж", главный куратор и программный директор Первой международной биеннале экологического искусства Юлия Аксенова.

Экспертный совет объявит победителей open-call двух сезонов арт-резиденции 10 ноября.

К участию в open-call приглашаются художники из РФ и стран СНГ в возрасте от 21 года, работающие в различных техниках с различными медиумами. Участвовать в open call могут как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы до двух человек. Заявка на участие будет осуществляться через платформу Intuman, цель которой — упростить процесс подачи, сделав его более удобным и эффективным. Для подачи понадобятся файл с описанием проекта и эскизами в свободной форме (PDF), актуальное портфолио (PDF), CV (PDF), а также ФИО и контактный телефон.

"Фонд MaxArt давно зарекомендовал себя как один из лидеров по созданию арт-резиденций в России. Теперь то же можно сказать и о международном формате. Наша резиденция в Китае стала большим международным прорывом, и сейчас мы на практике убедились в её эффективности для авторов — об этом свидетельствуют их отзывы. Новые сезоны — логичное и важное продолжение этого масштабного проекта, который мы планируем развивать вместе с нашим партнёром — Страховым Домом ВСК — в Китае", — отметил основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов.

"Опыт в создании арт-резиденции в Китае — пространства возможностей для российских современных художников — для нас оказался особенно значимым. Совместный с фондом MaxArt проект показал, как важно для творчества молодых авторов соприкосновение с новой средой, культурой и общение международными экспертами. Именно поэтому приняли решение о запуске нового сезона резиденции, который сегодня с радостью анонсируем", — рассказал член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

"Первые два сезона резиденции в Китае показали нам, насколько востребована и важна для российских авторов возможность выйти за пределы привычного культурного контекста и погрузиться в совершенно новую художественную среду. Сегодня мы с радостью продолжаем этот диалог и открываем следующий этап проекта, чтобы у талантливых художников была возможность по-новому взглянуть на мир, культуру, профессию", — подчеркнула художественный руководитель арт-резиденции в Китае и главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.