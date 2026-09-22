Страховой Дом ВСК и Фонд MaxArt объявляют о старте нового сезона резиденции в Китае и open-call на участие в нем

Фонд современного искусства MaxArt и Страховой Дом ВСК проведут два новых сезона резиденции в Китае для художников из России. Open call на участие в них пройдет с 22 сентября по 22 октября. Сезоны резиденции состоятся в период с ноября по март, в каждом примут участие три автора. Участники получат возможность в течение месяца исследовать культуру Китая, работать в мастерских резиденции в Музее современного искусства Янцзян (YJGM), партнёров проекта, изучать материалы и архивы, путешествовать по городам, в том числе посетить мегаполис Гуанчжоу. Победители open call также получат грант.
В экспертный совет по отбору участников арт-резиденции войдут: куратор, историк искусства, художественный критик, издатель, кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" Виктор Мизиано, куратор, искусствовед, ex-генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина, куратор и исследователь современного искусства, соорганизатор выставочных и образовательных инициатив в ведущих институциях, ex-куратор музея "Гараж", главный куратор и программный директор Первой международной биеннале экологического искусства Юлия Аксенова.
Экспертный совет объявит победителей open-call двух сезонов арт-резиденции 10 ноября.
К участию в open-call приглашаются художники из РФ и стран СНГ в возрасте от 21 года, работающие в различных техниках с различными медиумами. Участвовать в open call могут как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы до двух человек. Заявка на участие будет осуществляться через платформу Intuman, цель которой — упростить процесс подачи, сделав его более удобным и эффективным. Для подачи понадобятся файл с описанием проекта и эскизами в свободной форме (PDF), актуальное портфолио (PDF), CV (PDF), а также ФИО и контактный телефон.
"Фонд MaxArt давно зарекомендовал себя как один из лидеров по созданию арт-резиденций в России. Теперь то же можно сказать и о международном формате. Наша резиденция в Китае стала большим международным прорывом, и сейчас мы на практике убедились в её эффективности для авторов — об этом свидетельствуют их отзывы. Новые сезоны — логичное и важное продолжение этого масштабного проекта, который мы планируем развивать вместе с нашим партнёром — Страховым Домом ВСК — в Китае", — отметил основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов.
"Опыт в создании арт-резиденции в Китае — пространства возможностей для российских современных художников — для нас оказался особенно значимым. Совместный с фондом MaxArt проект показал, как важно для творчества молодых авторов соприкосновение с новой средой, культурой и общение международными экспертами. Именно поэтому приняли решение о запуске нового сезона резиденции, который сегодня с радостью анонсируем", — рассказал член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.
"Первые два сезона резиденции в Китае показали нам, насколько востребована и важна для российских авторов возможность выйти за пределы привычного культурного контекста и погрузиться в совершенно новую художественную среду. Сегодня мы с радостью продолжаем этот диалог и открываем следующий этап проекта, чтобы у талантливых художников была возможность по-новому взглянуть на мир, культуру, профессию", — подчеркнула художественный руководитель арт-резиденции в Китае и главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.