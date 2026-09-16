ОТП Банк стал генеральным партнёром шоу "План Э" с Эрикой Кикнадзе

16 сентября премьера нового лайфстайл-шоу "План Э" с Эрикой Кикнадзе. Шоу выйдет на VK и других площадках, а ОТП Банк выступит генеральным партнёром проекта.
В "Плане Э" Эрика Кикнадзе отправляется исследовать тренды и явления современной поп-культуры непосредственно в среду, где они существуют. В центре проекта — поп-культурные феномены, уличное искусство и субкультуры. Эрика встречается с людьми, которые формируют культурную повестку, изучает историю явления и пытается понять, почему одни культурные феномены становятся массовыми, а другие остаются нишевыми.
В основе проекта лежит интерес к новому и желание понять, что происходит вокруг. Эрика не просто рассказывает о трендах, а исследует их изнутри. Она встречается с героями, которые создают и развивают новые культурные явления, изучает их историю и рассматривает привычные вещи с разных точек зрения.
Такой подход близок ОТП Банку. Банк быстро откликается на изменения и умеет удивлять, сохраняя при этом надёжность, безопасность и доверие. Банк не пытается изменить мир, но предлагает взглянуть на привычное под другим углом и увидеть в нём новые возможности. Эту же оптику разделяет "План Э": шоу говорит о переменах, об открытости к новым идеям и о людях, которые сами создают собственную среду и будущее.
Ведущей и творческим участником "Плана Э" выступает Эрика Кикнадзе. При этом в новом шоу её интерес выходит за пределы моды. Она участвует в формировании тем и содержания выпусков, в фокусе которых оказываются более широкие культурные процессы и их влияние на современную жизнь.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.