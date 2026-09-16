ОТП Банк стал генеральным партнёром шоу "План Э" с Эрикой Кикнадзе

16 сентября премьера нового лайфстайл-шоу "План Э" с Эрикой Кикнадзе. Шоу выйдет на VK и других площадках, а ОТП Банк выступит генеральным партнёром проекта.

В "Плане Э" Эрика Кикнадзе отправляется исследовать тренды и явления современной поп-культуры непосредственно в среду, где они существуют. В центре проекта — поп-культурные феномены, уличное искусство и субкультуры. Эрика встречается с людьми, которые формируют культурную повестку, изучает историю явления и пытается понять, почему одни культурные феномены становятся массовыми, а другие остаются нишевыми.

В основе проекта лежит интерес к новому и желание понять, что происходит вокруг. Эрика не просто рассказывает о трендах, а исследует их изнутри. Она встречается с героями, которые создают и развивают новые культурные явления, изучает их историю и рассматривает привычные вещи с разных точек зрения.

Такой подход близок ОТП Банку. Банк быстро откликается на изменения и умеет удивлять, сохраняя при этом надёжность, безопасность и доверие. Банк не пытается изменить мир, но предлагает взглянуть на привычное под другим углом и увидеть в нём новые возможности. Эту же оптику разделяет "План Э": шоу говорит о переменах, об открытости к новым идеям и о людях, которые сами создают собственную среду и будущее.

Ведущей и творческим участником "Плана Э" выступает Эрика Кикнадзе. При этом в новом шоу её интерес выходит за пределы моды. Она участвует в формировании тем и содержания выпусков, в фокусе которых оказываются более широкие культурные процессы и их влияние на современную жизнь.