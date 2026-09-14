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Музеи и выставки Культура

В областной библиотеке откроется выставка, посвященная героям операции "Поток"

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания". Экспозиция раскрывает подробности трех уникальных операций Российской Армии, которые не укладываются в привычные рамки военной тактики.

В марте 2025 г. в ходе операций "Поток-1", "Поток-2" и "Поток-3" бойцы СВО освободили три населенных пункта: Авдеевку и Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике и Суджу в Курской области.

Российские военнослужащие использовали подземные трубы для скрытного прохода в тыл противника. Более чем 800 бойцов преодолели 15 километров в условиях полной темноты, нехватки еды и воздуха.

Тяжелейшим маневром стала операция "Поток-3", где солдатам пришлось пробираться по трубе диаметром всего 140 сантиметров. При этом сильнее всего рисковали "первопроходцы", разведывательная рота. Боец с позывным "Дозор" едва не погиб от взрыва газа, товарищи вытащили его из трубопровода. Получил ожог 67% поверхности тела, 37 из них - глубокий ожог. Провел месяц в коме на аппарате ИВЛ, перенес 92 операции и восстанавливался в течение года.

"Для выполнения таких задач надо Родину любить. И знать, для чего и куда мы идем", - рассказал заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады "Ветеран", боец с позывным "Дозор".

В результате операции "Поток" освободить занятые врагом города удалось гораздо меньшими потерями личного состава, чем в случае открытого штурма. Героизм российских бойцов в этих тяжелейших условиях представители вооруженных сил уже называют подвигом и рассчитывают, что эти события войдут в учебники истории.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также отметил, что операция "Поток" потрясла весь мир, и подчеркнул, что "личный пример героев специальной военной операции поможет молодым людям разобраться в жизни и сделать правильный выбор".

Выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" предлагает гостям фотографии и артефакты, привезенные бригадой "Ветераны". Каждый экспонат связан с реальными историями военнослужащих, раскрывает их личные судьбы и боевой путь. В рамках выставки участники героической операции проведут экскурсии для школьников и студентов.

Запись на экскурсии проводится по телефону 8 (846) 335-44-80, отдел развития СОУНБ.

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