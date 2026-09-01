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Музеи и выставки Культура

По пути писательского гения Льва Толстого проведет читателей новая книжная выставка в СОУНБ

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка "Лев Толстой. География". Экспозиция продолжает цикл ежегодных книжных выставок "Лев Толстой: грани и смыслы" проекта к 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Сегодня имя Льва Николаевича носят сотни улиц, школ, библиотек и площадей не только в России, но и за ее пределами. Памятники великому писателю стоят в Москве, Казани, Пятигорске, Париже и Вашингтоне. Выставка "Лев Толстой. География" поможет читателям проследить весь жизненный путь автора: от колыбели у тульских дубов до последнего поезда со станции Щекино.

Открывает экспозицию литература, посвященная Ясной Поляне. В родовом имении под Тулой прошла большая часть жизни Льва Толстого. Именно здесь рождались "Война и мир" и "Анна Каренина", в этих краях Лев Николаевич строил школы для крестьянских детей и сам учился быть простым человеком.

Книга Николая Смирнова "Ясная Поляна" Льва Толстого" перенесет читателей в этот заповедный уголок.
Толстого-мыслителя сформировали столицы и университетские города. Юность в Казани, первые литературные опыты в Петербурге, московские адреса на Плющихе и в Хамовниках — Людмила Кузьмина в книге "Лев Толстой в Петербурге" раскрывает северный период жизни писателя, полный творческих поисков и светских знакомств.

Будучи молодым офицером, Толстой побывал на Кавказе, принимал участие в героической обороне Севастополя. Эти суровые края подарили ему бесценный опыт и сюжеты для "Казаков", "Хаджи-Мурата" и "Севастопольских рассказов". Подробнее об этом периоде жизни писателя можно узнать из книги А. И. Опульского "Лев Николаевич Толстой на Кавказе" и Б. С. Виноградова "Кавказ в творчестве Л. Н. Толстого".

И Самарское Заволжье тоже стало точкой на карте путешествий Льва Толстого — сюда писатель приезжал лечиться и помогать голодающим. Иван Афанасьев в своей работе "Л. Н. Толстой в Самарском Заволжье" открывает малоизвестную грань жизни писателя — заботу о земле и людях в трудные времена.

Выставка "Лев Толстой. География" будет доступна для посещения с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы.
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