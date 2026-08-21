"Переливы и переливания": в "Виктории" открылась выставка первой участницы художественной резиденции

В галерее "Виктория" открылась персональная выставка художницы из Екатеринбурга Анастасии Крохалевой "Переливы и переливания". Экспозиция стала итогом первой художественной резиденции, которую галерея запустила этим летом. В опен-колле приняли участие 90 художников из 29 городов — от Москвы до Йошкар-Олы и Тбилиси.

Крохалева работает с кинетической скульптурой, соединяя керамику, воду, свет, движение и звук. В Самаре художница в течение месяца работала в керамической мастерской "Виктории", создавая объекты специально для выставки.

"Для нас было очень важно показать экспериментальный подход к керамике и современный взгляд на материал, который традиционно воспринимается совершенно иначе. Анастасия совмещает, казалось бы, несовместимые вещи — механизмы, музыку и кинетику. И у нее эта кинетика поет", — рассказала на открытии художница Виолетта Гришина.

Для самой Крохалевой Самара оказалась не случайным местом. Ранее она уже приезжала в город — в 2023 году участвовала в выставочном проекте в "Нулевой комнате". Тогда художница впервые почувствовала особую связь с городом и захотела вернуться.

"Я безумно влюбилась в Самару и очень сильно хотела сюда вернуться. Мне кажется, то, как здесь все устроено, люди, само место — это очень совпадает с моим внутренним состоянием. Поэтому из всех заявок, куда я в этом году подавалась, я больше всего расстроилась бы, если бы не прошла именно сюда", — рассказала художница.

Резиденция стала для Крохалевой не только возможностью создать новую серию работ, но и своеобразным испытанием. Некоторые керамические объекты приходилось переделывать по несколько раз: материал мог треснуть после долгой работы и сушки.

"Ты что-то лепишь двое суток, потом оно высыхает двое суток — и трескается. И тебе остается только перелепливать. В такие моменты очень важно, чтобы рядом был человек, который тебя поддержит, скажет: ничего, сейчас все будет хорошо", — поделилась Крохалева.

Название выставки — "Переливы и переливания" — связано не только с водой и светом, которые становятся частью работ. В основе проекта лежит идея чувства причастности — ощущения, что личная история человека каким-то образом соприкасается с историями других.

"В последние годы я работаю с чувством причастности — с ощущением того, что твоя история на самом деле касается очень многих людей. История каждого человека так или иначе пересекается с историями самых разных людей. Мне хотелось бы работать с этим чувством и через искусство дать зрителю возможность почувствовать свою причастность к тому, что он видит", — объяснила художница.

Поэтому в экспозиции нет привычных подробных пояснений к каждой работе. Крохалева сознательно оставила зрителю возможность самому определить, что именно он видит и чувствует.

"Здесь нет неправильных характеристик, поэтому нет и экспликаций. То, что вам кажется правильным, то, что вызывает у вас какие-то ассоциации, — все это имеет право на существование", — отметила она.

Одним из центральных образов выставки стал фонтан. Его история началась еще в детстве художницы. Дома у ее родителей был небольшой декоративный фонтанчик с водой, светом и мельницей. Крохалева могла часами наблюдать за ним и придумывать истории о том, что происходит внутри маленького вымышленного мира.

"Я любила подолгу сидеть перед этим фонтаном, фантазируя, что там внутри кто-то живет. Может быть, женщина собирает или наливает воду из этого фонтанчика, из ручья. Там постоянно происходила какая-то история", — рассказала художница.

Позже этот детский образ неожиданным образом соединился с Самарой. Во время поездки по Волге Крохалева побывала в Пещере братьев Греве. Ее необычная фактура и ощущение пространства напомнили художнице тот самый придуманный в детстве мир.

Так личное воспоминание оказалось связано с конкретным местом, а затем превратилось в произведение искусства.

В одной из работ художница использовала мотор стеклоподъемника автомобиля ВАЗ-2110, который выпускался в Тольятти. Механизм стал частью конструкции, благодаря которой керамические элементы взаимодействуют с водой и начинают звучать.

Именно соединение случайностей, воспоминаний и особенностей места стало одним из принципов проекта. Разрозненные истории постепенно собираются в единую систему, где вода, керамика, свет, движение и звук существуют одновременно.

На открытии Крохалева провела для гостей небольшую авторскую экскурсию и рассказала историю каждой работы — от детских воспоминаний до впечатлений, полученных во время путешествий по Самаре и Волге.