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Фотовыставка о участниках СВО "Лица армии" пройдет в образовательных учреждениях Самары

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автор фотографий — известный самарский краевед и документалист Олег Ракшин. В начале 2023 года Олег стал военнослужащим гвардейской Александрийской бригады. С тех пор солдаты и офицеры этого легендарного подразделения — главные герои фотопроекта "Лица армии".

Все портреты документальны и сделаны в боевых условиях. В концепцию проекта заложено сочетание классической студийной фотографии — жанра "парадный портрет" — с "полевыми" обстоятельствами съемки. Герои на фотографиях запечатлены именно такими, какие они на фронте: в полной боевой выкладке, с оружием.

В фотопроекте "Лица армии" не видно лиц полностью, но фотограф таким образом акцентирует внимание на глаза, на взгляд героя, который может рассказать о многом и заставляет зрителя подолгу рассматривать каждый портрет. Бойцы с закрытыми масками лицами стали визитной карточкой проекта.

"Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России", — говорил автор.

Олег Ракшин погиб в ходе специальной военной операции.

"Невозможно рассказать обо всех. Нереально поговорить с каждым. Но всегда есть несколько секунд, чтобы нажать кнопку на фотоаппарате и сохранить для истории лица тех, кто нас защищает" — девиз фотопроекта "Лица армии".

Фотопроект стартует в самарской гимназии № 3, которой планируется присвоить имя Олега Ракшина, и где будет открыта его мемориальная доска, далее выставка пройдет в 16 образовательных организациях Самары. Работа фотовыставок будет сопровождаться встречами с экспертами в области СВО. Совместный просмотр экспозиции, обсуждение, встречи с экспертами создают общие смыслы. Реализация проекта именно в период проведения СВО позволяет сформировать эффект современности героизма, он перестает быть атрибутом легенд и мифов.

Проект автономной некоммерческой организации "Фотовыставка о специальной военной операции "Лица армии" поддержан министерством культуры Самарской области. Руководитель проекта, директор АНО "Центр социальных проектов и программ" Алексей Сергеевич Люлин.

Открытие фотовыставки состоится 30 сентября в 10:30 в актовом зале гимназии № 3.

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