Фотовыставка о участниках СВО "Лица армии" пройдет в образовательных учреждениях Самары

Автор фотографий — известный самарский краевед и документалист Олег Ракшин. В начале 2023 года Олег стал военнослужащим гвардейской Александрийской бригады. С тех пор солдаты и офицеры этого легендарного подразделения — главные герои фотопроекта "Лица армии".
Все портреты документальны и сделаны в боевых условиях. В концепцию проекта заложено сочетание классической студийной фотографии — жанра "парадный портрет" — с "полевыми" обстоятельствами съемки. Герои на фотографиях запечатлены именно такими, какие они на фронте: в полной боевой выкладке, с оружием.
В фотопроекте "Лица армии" не видно лиц полностью, но фотограф таким образом акцентирует внимание на глаза, на взгляд героя, который может рассказать о многом и заставляет зрителя подолгу рассматривать каждый портрет. Бойцы с закрытыми масками лицами стали визитной карточкой проекта.
"Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России", — говорил автор.
Олег Ракшин погиб в ходе специальной военной операции.
"Невозможно рассказать обо всех. Нереально поговорить с каждым. Но всегда есть несколько секунд, чтобы нажать кнопку на фотоаппарате и сохранить для истории лица тех, кто нас защищает" — девиз фотопроекта "Лица армии".
Фотопроект стартует в самарской гимназии № 3, которой планируется присвоить имя Олега Ракшина, и где будет открыта его мемориальная доска, далее выставка пройдет в 16 образовательных организациях Самары. Работа фотовыставок будет сопровождаться встречами с экспертами в области СВО. Совместный просмотр экспозиции, обсуждение, встречи с экспертами создают общие смыслы. Реализация проекта именно в период проведения СВО позволяет сформировать эффект современности героизма, он перестает быть атрибутом легенд и мифов.
Проект автономной некоммерческой организации "Фотовыставка о специальной военной операции "Лица армии" поддержан министерством культуры Самарской области. Руководитель проекта, директор АНО "Центр социальных проектов и программ" Алексей Сергеевич Люлин.
Открытие фотовыставки состоится 30 сентября в 10:30 в актовом зале гимназии № 3.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!