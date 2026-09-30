В Самарской области состоится кинофестиваль "Кино — детям"

С 12 по 16 октября в Самарской области состоится международный кинофестиваль "Кино — детям". В течение пяти дней зрителей ждут премьерные показы игровых, анимационных и документальных фильмов, творческие встречи с кинематографистами и мастер-классы. Фестивальная программа объединит более 60 площадок в областной столице, городах и районах области.

Фестиваль проводится в Самарской области с 1996 года и за это время стал одним из самых известных российских кинофестивалей для детей и важной культурной традицией региона. За 30 лет фестиваль посетило более миллиона юных зрителей.

В 2026 году на участие в фестивале поступило 220 заявок от российских и зарубежных студий, а в конкурсную и внеконкурсную программу вошли 130 фильмов. Организаторами ежегодного социально–значимого, культурного мероприятия выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия "Волга-фильм".

Главной площадкой фестиваля станет Центр российской кинематографии — кинотеатр "Художественный". Премьерные кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы также пройдут в городских и региональных Домах культуры, муниципальных культурно-досуговых центрах и в образовательных учреждениях.

"Фестиваль "Кино — детям" — ежегодное яркое и значимое мероприятие в культурной жизни Самарской области. Кинематограф обладает уникальной силой говорить с детьми на языке образов, пробуждая в них любознательность и творческое начало. Юные зрители в увлекательной и доступной форме усваивают важные жизненные уроки, которые помогают им научиться управлять своей жизнью и идти вперёд. Символично, что главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Художественный", который был и остается точкой притяжения для нескольких поколений киноманов, где в этом году мы открыли Детский культурно-просветительский центр. Здесь ребята смогут не только узнавать об истории кинематографа, но и участвовать в мастер-классах, кинопоказах, выставках и лекциях", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В этом году в профессиональную конкурсную программу вошли 74 премьерных фильма режиссеров из России, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Победителей здесь традиционно определит коллективное детское жюри. В него вошли активные экспертные группы из восьми детских объединений, студий и образовательных учреждений. Председателем жюри станет ученик МБОУ лицея "Технический" имени С. П. Королёва Елисей Хромых.

Еще одна конкурсная программа — "Кино снимаем сами" — полностью посвящена фильмам, созданным детьми. В этом году в нее вошли 39 работ от 25 детских киностудий из 18 регионов России. Работы юных авторов оценит взрослое профессиональное жюри. Его возглавит режиссер игровых и документальных фильмов, продюсер Олег Штром.

На фестивальной неделе зрители смогут не только посетить бесплатные кинопоказы, но и встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии. Творческие встречи и мастер-классы пройдут на разных площадках в Самаре и регионе. В этом году гостями фестиваля станут известные российские кинематографисты, которые представят свои фильмы лично. Почетный гость фестиваля, режиссер Владимир Грамматиков познакомит самарцев с двумя документальными фильмами о Великой Отечественной войне из цикла "Стальная дивизия". Выдающийся актер, народный артист РФ Виктор Сухоруков и режиссер Антон Богданов представят фильм "Красавица". Кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян и режиссер Анна Чернакова привезут на фестиваль игровой фильм "Судьба барабанщика" и документальную картину "Наставник царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса".

Премьерную программу анимационных фильмов студии "Союзмультфильм" представит режиссер и художник-постановщик Юрий Пронин. Режиссер и продюсер Ирина Ясырева покажет документальный фильм "Глубокий тыл. Пермский край в Великой Отечественной войне".

В программе "Молодое кино России" зрители увидят игровые фильмы "Юра" и "Пари" режиссера Анастасии Герасимчук, а также документальную картину "Летуны" Амира Аббясова. Самарский режиссер Виктория Гармашова представит документальный фильм "Баюн Волги и Жигулей". XXXI Международный фестиваль вновь объединит признанных мастеров кино, молодых авторов и детей, которые только начинают свой путь в кинематографе.

В первый день фестиваля, 12 октября в 16:00, в отеле "Реальянс" (ул. Ново-Садовая, 162В) состоится пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля. В разговоре также примут участие юные журналисты, представители фестивального студенческого пресс-центра и сотрудники городских СМИ.

Торжественная церемония открытия начнется 12 октября в 18:00 в Театре для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15). В программе вечера — трейлеры фильмов из конкурсной фестивальной программы, представление гостей фестиваля и выступления юных артистов: детского Музыкального Театра "Задумка", студии современного вокала "Гран При", студии "Автоклуб дети", вокальной студии "Миг", "Голос Мечты", образцового театра моды "Злата".

В течение фестивальной недели на площадках Самары и области будут проходить кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы. Расписание будет доступно на сайте фестиваля, на сайте кинотеатра "Художественный", а также в ВК-сообществе фестиваля.

Завершится XXXI Международный кинофестиваль "Кино — детям" 16 октября в 15:00 торжественной церемонией награждения лучших фильмов в различных номинациях в кинотеатре "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Все мероприятия фестиваля бесплатные.