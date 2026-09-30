В Самарской области состоится кинофестиваль "Кино — детям"

С 12 по 16 октября в Самарской области состоится международный кинофестиваль "Кино — детям". В течение пяти дней зрителей ждут премьерные показы игровых, анимационных и документальных фильмов, творческие встречи с кинематографистами и мастер-классы. Фестивальная программа объединит более 60 площадок в областной столице, городах и районах области.
Фестиваль проводится в Самарской области с 1996 года и за это время стал одним из самых известных российских кинофестивалей для детей и важной культурной традицией региона. За 30 лет фестиваль посетило более миллиона юных зрителей.
В 2026 году на участие в фестивале поступило 220 заявок от российских и зарубежных студий, а в конкурсную и внеконкурсную программу вошли 130 фильмов. Организаторами ежегодного социально–значимого, культурного мероприятия выступают Самарское областное отделение Союза кинематографистов России и студия "Волга-фильм".
Главной площадкой фестиваля станет Центр российской кинематографии — кинотеатр "Художественный". Премьерные кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы также пройдут в городских и региональных Домах культуры, муниципальных культурно-досуговых центрах и в образовательных учреждениях.
"Фестиваль "Кино — детям" — ежегодное яркое и значимое мероприятие в культурной жизни Самарской области. Кинематограф обладает уникальной силой говорить с детьми на языке образов, пробуждая в них любознательность и творческое начало. Юные зрители в увлекательной и доступной форме усваивают важные жизненные уроки, которые помогают им научиться управлять своей жизнью и идти вперёд. Символично, что главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Художественный", который был и остается точкой притяжения для нескольких поколений киноманов, где в этом году мы открыли Детский культурно-просветительский центр. Здесь ребята смогут не только узнавать об истории кинематографа, но и участвовать в мастер-классах, кинопоказах, выставках и лекциях", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
В этом году в профессиональную конкурсную программу вошли 74 премьерных фильма режиссеров из России, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Победителей здесь традиционно определит коллективное детское жюри. В него вошли активные экспертные группы из восьми детских объединений, студий и образовательных учреждений. Председателем жюри станет ученик МБОУ лицея "Технический" имени С. П. Королёва Елисей Хромых.
Еще одна конкурсная программа — "Кино снимаем сами" — полностью посвящена фильмам, созданным детьми. В этом году в нее вошли 39 работ от 25 детских киностудий из 18 регионов России. Работы юных авторов оценит взрослое профессиональное жюри. Его возглавит режиссер игровых и документальных фильмов, продюсер Олег Штром.
На фестивальной неделе зрители смогут не только посетить бесплатные кинопоказы, но и встретиться с актерами, режиссерами и другими представителями киноиндустрии. Творческие встречи и мастер-классы пройдут на разных площадках в Самаре и регионе. В этом году гостями фестиваля станут известные российские кинематографисты, которые представят свои фильмы лично. Почетный гость фестиваля, режиссер Владимир Грамматиков познакомит самарцев с двумя документальными фильмами о Великой Отечественной войне из цикла "Стальная дивизия". Выдающийся актер, народный артист РФ Виктор Сухоруков и режиссер Антон Богданов представят фильм "Красавица". Кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян и режиссер Анна Чернакова привезут на фестиваль игровой фильм "Судьба барабанщика" и документальную картину "Наставник царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса".
Премьерную программу анимационных фильмов студии "Союзмультфильм" представит режиссер и художник-постановщик Юрий Пронин. Режиссер и продюсер Ирина Ясырева покажет документальный фильм "Глубокий тыл. Пермский край в Великой Отечественной войне".
В программе "Молодое кино России" зрители увидят игровые фильмы "Юра" и "Пари" режиссера Анастасии Герасимчук, а также документальную картину "Летуны" Амира Аббясова. Самарский режиссер Виктория Гармашова представит документальный фильм "Баюн Волги и Жигулей". XXXI Международный фестиваль вновь объединит признанных мастеров кино, молодых авторов и детей, которые только начинают свой путь в кинематографе.
В первый день фестиваля, 12 октября в 16:00, в отеле "Реальянс" (ул. Ново-Садовая, 162В) состоится пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля. В разговоре также примут участие юные журналисты, представители фестивального студенческого пресс-центра и сотрудники городских СМИ.
Торжественная церемония открытия начнется 12 октября в 18:00 в Театре для детей и молодежи "Мастерская" (ул. Чернореченская, 15). В программе вечера — трейлеры фильмов из конкурсной фестивальной программы, представление гостей фестиваля и выступления юных артистов: детского Музыкального Театра "Задумка", студии современного вокала "Гран При", студии "Автоклуб дети", вокальной студии "Миг", "Голос Мечты", образцового театра моды "Злата".
В течение фестивальной недели на площадках Самары и области будут проходить кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы. Расписание будет доступно на сайте фестиваля, на сайте кинотеатра "Художественный", а также в ВК-сообществе фестиваля.
Завершится XXXI Международный кинофестиваль "Кино — детям" 16 октября в 15:00 торжественной церемонией награждения лучших фильмов в различных номинациях в кинотеатре "Художественный" (ул. Куйбышева, 105). Все мероприятия фестиваля бесплатные.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?