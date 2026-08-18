ОТП Банк и "Чтиво Дом" запускают вторую серию кинопоказов "Вдохновляйтесь кино"

ОТП Банк и "Чтиво Дом" продолжают партнерство "Вдохновляйтесь кино" и представляют вторую тематическую кинопрограмму "Вдохновение". Она пройдет с 20 по 30 августа и объединит семь кинопоказов об искусстве, творчестве и поиске вдохновения. Все фильмы будут представлены в оригинальной озвучке с субтитрами.

В июле проект открылся серией "Фильмы про деньги", а августовская подборка сменит настроение и предложит зрителям истории художников, музыкантов, режиссеров и других героев, которые ищут свой путь и источник вдохновения.

В кинозале "Чтиво Дома" сохранятся фирменные лаймовые накладки на 24 креслах. Гостей, которые выберут эти места, в этот раз будут ждать новые специальные комплименты — кукисы из кафе Dodgy в индивидуальной упаковке.

Серия откроется показом "Ван Гог: на пороге вечности" 20.08 в 19:00, затем 21.08 в 21:45 зрители увидят "Амели". 22.08 в 19:00 состоится специальный показ "Ла Ла Ленда" с участием кинокритика Егора Москвитина, 23.08 в 19:00 — "Идеальных дней". Вторую часть серии продолжат "Артист" 28.08 в 21:45 и "Прекрасная эпоха" 29.08 в 19:00, а завершит программу "Пятый битл" 30.08 в 19:00.