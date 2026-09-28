В музее Рязанова пройдет детская экскурсия и встреча киноклуба "Притворщики"

Музей Эльдара Рязанова опубликовал анонс мероприятий на текущую неделю. Запланированы детская экскурсия (6+) и вторая встреча киноклуба (12+).
В субботу, 3 октября, в 14:00 пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Рязанова Арина Коробейникова.
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?
На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В воскресенье, 4 октября, в 14:00 в Музее Эльдара Рязанова состоится вторая встреча киноклуба "Притворщики" (12+). Тема — "Евгений Евстигнеев. К 100-летию артиста" (12+). Куратор проекта и ведущий встреч — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Природа его таланта — загадка не только для зрителей, но и для режиссеров. Например, актер имел привычку спать между дублями. Эльдар Рязанов жалел артиста, не будил его, и всегда удивлялся, когда сразу после сна он точно исполнял режиссерское задание без особых разъяснений. Рязанов не мог понять, как Евстигнееву удается быть органичным в любой роли, ведь даже у легендарных Эраста Гарина и Игоря Ильинского были провалы. Эльдар Александрович считал, что "у любого режиссера, добротен ли сценарный материал или никудышен, Евстигнеев нес какой-то свой, особый мир, и мир его был всегда значителен".
Евгений Александрович не считал себя комедийным актером, но впервые заявил о себе ролью товарища Дынина в сатирическом фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964, 6+). Затем снимался у Рязанова, Коренева и Швейцера. Вместе с тем вся страна помнит его профессора Преображенского и россыпь других драматических образов. Посетители Музея Рязанова попробуют разгадать секрет актерского мастерства Евстигнеева на второй встрече киноклуба.
Напомним, что киноклуб "Притворщики" — это цикл встреч, на которых творчество советских актеров рассматривается свежим критическим взглядом, сохраняя любовь и уважение. Зрители обсуждают любимые роли артистов, а также узнают о творческом пути звезд отечественного кинематографа и особенностях их игры. В сентябре прошла первая встреча о Евгении Леонове, а также специальное мероприятие, посвященное Ольге Аросевой. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
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Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!