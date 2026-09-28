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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова пройдет детская экскурсия и встреча киноклуба "Притворщики"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова опубликовал анонс мероприятий на текущую неделю. Запланированы детская экскурсия (6+) и вторая встреча киноклуба (12+).

Фото: музей Эльдара Рязанова

В субботу, 3 октября, в 14:00 пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 4 октября, в 14:00 в Музее Эльдара Рязанова состоится вторая встреча киноклуба "Притворщики" (12+). Тема — "Евгений Евстигнеев. К 100-летию артиста" (12+). Куратор проекта и ведущий встреч — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. Природа его таланта — загадка не только для зрителей, но и для режиссеров. Например, актер имел привычку спать между дублями. Эльдар Рязанов жалел артиста, не будил его, и всегда удивлялся, когда сразу после сна он точно исполнял режиссерское задание без особых разъяснений. Рязанов не мог понять, как Евстигнееву удается быть органичным в любой роли, ведь даже у легендарных Эраста Гарина и Игоря Ильинского были провалы. Эльдар Александрович считал, что "у любого режиссера, добротен ли сценарный материал или никудышен, Евстигнеев нес какой-то свой, особый мир, и мир его был всегда значителен".

Евгений Александрович не считал себя комедийным актером, но впервые заявил о себе ролью товарища Дынина в сатирическом фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964, 6+). Затем снимался у Рязанова, Коренева и Швейцера. Вместе с тем вся страна помнит его профессора Преображенского и россыпь других драматических образов. Посетители Музея Рязанова попробуют разгадать секрет актерского мастерства Евстигнеева на второй встрече киноклуба.

Напомним, что киноклуб "Притворщики" — это цикл встреч, на которых творчество советских актеров рассматривается свежим критическим взглядом, сохраняя любовь и уважение. Зрители обсуждают любимые роли артистов, а также узнают о творческом пути звезд отечественного кинематографа и особенностях их игры. В сентябре прошла первая встреча о Евгении Леонове, а также специальное мероприятие, посвященное Ольге Аросевой. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

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