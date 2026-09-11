В "Точка Сити" открылась фотовыставка Олега Давыдова "Библейские сюжеты"

В Самаре 10 сентября на четвертом этаже "Точка Сити" открылась фотовыставка фотохудожника Олега Давыдова "Библейские сюжеты".
Автор намеренно выбрал для экспозиции торговый центр, а не храм или специализированное выставочное пространство: по его словам, проект рассчитан прежде всего на людей, которые редко бывают в церкви.
"Это рассчитано не для глубоко верующих. Они и так ходят в церковь, они все знают. Это как раз для тех, кто в торговых центрах", — объясняет Олег Давыдов.
Так библейские истории оказываются среди привычного городского маршрута: посетитель может прийти в "Точка Сити" совсем по другому поводу, подняться на четвертый этаж и неожиданно столкнуться с евангельским сюжетом.
Давыдов не ставил задачу заменить фотографией храм, икону или проповедь. Выставка, по его словам, скорее напоминает о знакомых ценностях тем, кто давно с ними не сталкивался.
"Я никаких новых смыслов здесь не изобретаю. Просто напоминаю о том, что Бог есть, что он среди нас", — говорит фотограф.
Обратиться к библейским сюжетам его подтолкнуло ощущение, что современный человек оказался в своеобразном тупике, где к человеческому разуму добавились технологии и искусственный интеллект, но вопросов от этого меньше не стало.
"Мне кажется, мы — мир человеческого разума вкупе с искусственным интеллектом — сейчас в таком провале и тупике, что в такие времена самое время обратиться к Богу", — считает Давыдов.
Серия появилась после шестидневной поездки в Крым. Фотограф сознательно работал с реальными местами и пейзажами, а не создавал постановочные сцены в студии или цифровые декорации.
"Мы были в Крыму, принесли жертву, принесли себя, принесли время. Это все было по-честному", — рассказывает он.
Крым в серии становится частью визуального решения. Горы, море, кипарисы и открытые ландшафты напоминают Давыдову пространство, которое может существовать рядом с евангельскими историями. Среди ориентиров автор называет и работы Василия Поленова, посвященные полуострову.
Одну из притч — встречу Иисуса и самарянки у колодца — Давыдов решил рассказать языком фотографии. Такой формат, по мнению автора, позволяет по-другому приблизить известный сюжет к современному зрителю: "Мы все в сетях. Если современный человек видит икону, он иногда воспринимает ее как что-то из другого мира, как музейный экспонат. Фотография совершенно по-другому работает. Мы можем иллюстрировать языком фотографии эту притчу".
Именно поэтому выставка рассчитана не только на тех, кто уже знаком с библейскими сюжетами. Давыдову важна реакция людей, которые редко бывают в церкви или воспринимают религиозные истории прежде всего как часть культурного наследия.
"Если после этой выставки два человека станут на шаг ближе к Богу — и слава Богу. Больше ничего не надо. Никаких других задач нет", — говорит фотограф.
Вход на выставку свободный. Посмотреть работы можно ежедневно с 10:00 до 22:00.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!