В "Точка Сити" открылась фотовыставка Олега Давыдова "Библейские сюжеты"

В Самаре 10 сентября на четвертом этаже "Точка Сити" открылась фотовыставка фотохудожника Олега Давыдова "Библейские сюжеты".

Автор намеренно выбрал для экспозиции торговый центр, а не храм или специализированное выставочное пространство: по его словам, проект рассчитан прежде всего на людей, которые редко бывают в церкви.

"Это рассчитано не для глубоко верующих. Они и так ходят в церковь, они все знают. Это как раз для тех, кто в торговых центрах", — объясняет Олег Давыдов.

Так библейские истории оказываются среди привычного городского маршрута: посетитель может прийти в "Точка Сити" совсем по другому поводу, подняться на четвертый этаж и неожиданно столкнуться с евангельским сюжетом.

Давыдов не ставил задачу заменить фотографией храм, икону или проповедь. Выставка, по его словам, скорее напоминает о знакомых ценностях тем, кто давно с ними не сталкивался.

"Я никаких новых смыслов здесь не изобретаю. Просто напоминаю о том, что Бог есть, что он среди нас", — говорит фотограф.

Обратиться к библейским сюжетам его подтолкнуло ощущение, что современный человек оказался в своеобразном тупике, где к человеческому разуму добавились технологии и искусственный интеллект, но вопросов от этого меньше не стало.

"Мне кажется, мы — мир человеческого разума вкупе с искусственным интеллектом — сейчас в таком провале и тупике, что в такие времена самое время обратиться к Богу", — считает Давыдов.

Серия появилась после шестидневной поездки в Крым. Фотограф сознательно работал с реальными местами и пейзажами, а не создавал постановочные сцены в студии или цифровые декорации.

"Мы были в Крыму, принесли жертву, принесли себя, принесли время. Это все было по-честному", — рассказывает он.

Крым в серии становится частью визуального решения. Горы, море, кипарисы и открытые ландшафты напоминают Давыдову пространство, которое может существовать рядом с евангельскими историями. Среди ориентиров автор называет и работы Василия Поленова, посвященные полуострову.

Одну из притч — встречу Иисуса и самарянки у колодца — Давыдов решил рассказать языком фотографии. Такой формат, по мнению автора, позволяет по-другому приблизить известный сюжет к современному зрителю: "Мы все в сетях. Если современный человек видит икону, он иногда воспринимает ее как что-то из другого мира, как музейный экспонат. Фотография совершенно по-другому работает. Мы можем иллюстрировать языком фотографии эту притчу".

Именно поэтому выставка рассчитана не только на тех, кто уже знаком с библейскими сюжетами. Давыдову важна реакция людей, которые редко бывают в церкви или воспринимают религиозные истории прежде всего как часть культурного наследия.

"Если после этой выставки два человека станут на шаг ближе к Богу — и слава Богу. Больше ничего не надо. Никаких других задач нет", — говорит фотограф.

Вход на выставку свободный. Посмотреть работы можно ежедневно с 10:00 до 22:00.