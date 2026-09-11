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Футбол Спорт

"Акрон" подписал трех новых игроков

ТОЛЬЯТТИ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Акрон" подписал двух нападающих и полузащитника, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинцы достигли договоренности с ЦСКА о переходе нападающего Артема Шуманского. "Акрон" арендовал 21-летнего футболиста до конца сезона-2026/27.

Шуманский кроме ЦСКА выступал в России за самарские "Крыльях Советов", а ранее — кипрский "Арис" и БАТЭ.

Артем — чемпион Кипра и обладатель Суперкубка страны. В составе ЦСКА стал обладателем Кубка, Суперкубка России и бронзовым призером чемпионата страны. Также нападающий — обладатель Суперкубка Беларуси.

Шуманский — игрок сборной Беларуси.

Также состоав "Акрона" пополнит нападающий "Воеводины" Милутин Видосавлевич. Красно-черные арендовали сербского футболиста до конца сезона-2026/27, сохраняя за собой право выкупа.

Видосавлевич — универсальный игрок атакующей линии, который может закрыть позиции центрального полузащитника, флангового и центрального нападающего.

25-летний футболист — воспитанник сербского клуба "Чукарички". На правах аренды выступал за "Леванте и "Раднички", после чего перешел в "Воеводину".

В общей сложности на профессиональном уровне Видосавлевич провел 195 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач.

Милутин вызывался в юношеские и молодежную сборную Сербии.

Еще одним новичком "Акрона" стал атакующий полузащитник Артем Сидоренко, ранее выступавший в "Нижнем Новгороде". Соглашение с футболистом рассчитано по системе "4+1".

Сидоренко — воспитанник "Краснодара". Полузащитник прошел через систему молодежных команд южного клуба. Он — двукратный победитель Юношеской футбольной лиги, вице-чемпион ЮФЛ и бронзовый призер Молодежной футбольной лиги.

За команды "Краснодара" Сидоренко провел 70 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 39 результативных передач.

Первым клубом игрока на взрослом уровне стал "Пари НН". За нижегородцев 19-летний полузащитник провел шесть матчей.

Сидоренко — игрок молодежной сборной России.

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