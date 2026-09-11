Ильзат Ахметов возвращается в "Крылья Советов", а Владимир Игнатенко продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде"

"Крылья Советов" подписали контракт с 28-летним полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год. В самарской команде футболист будет выступать под номером 97.
Летом Ахметов покинул "Зенит" в качестве свободного агента. Прошедший сезон Ильзат провел в "Крыльях" на правах аренды: сыграл 31 матч, забил два гола и отдал восемь результативных передач.
Кроме того, "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" достигли соглашения о трансфере 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко.
Владимир присоединился к академии "Крылья Советов" в 16-летнем возрасте. В 2024 г. форвард дебютировал за вторую команду клуба, а годом позже впервые сыграл за основной состав.
Всего в основе "Крыльев" он провел 29 матчей, забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.