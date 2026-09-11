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Футбол Спорт

Ильзат Ахметов возвращается в "Крылья Советов", а Владимир Игнатенко продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" подписали контракт с 28-летним полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год. В самарской команде футболист будет выступать под номером 97.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Летом Ахметов покинул "Зенит" в качестве свободного агента. Прошедший сезон Ильзат провел в "Крыльях" на правах аренды: сыграл 31 матч, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

Кроме того, "Крылья Советов" и "Нижний Новгород" достигли соглашения о трансфере 20-летнего нападающего Владимира Игнатенко.

Владимир присоединился к академии "Крылья Советов" в 16-летнем возрасте. В 2024 г. форвард дебютировал за вторую команду клуба, а годом позже впервые сыграл за основной состав.

Всего в основе "Крыльев" он провел 29 матчей, забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.

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