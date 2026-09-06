"Акрон" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" — 2:2

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 6 сентября, на стадионе "Газовик" в Оренбурге ФК "Акрон" сыграл вничью с "Оренбургом" — 2:2, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.