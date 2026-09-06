"Акрон" на выезде сыграл вничью с "Оренбургом" — 2:2

В воскресенье, 6 сентября, на стадионе "Газовик" в Оренбурге ФК "Акрон" сыграл вничью с "Оренбургом" — 2:2, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Лучшим игроком встречи стал Жилсон Беншимол, записавший на свой счет гол и результативную передачу.
Забитыми мячами отметились: 1:0 Гузина (36), 1:1 Дуду (75), Жезус (83)
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.