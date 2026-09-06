В Тольятти спасли сову, застрявшую на фонарном столбе

В воскресенье, 6 сентября, на стройплощадке в Автозаводском районе Тольятти крупная сова застряла на фонарном столбе. Об этом сообщил в своем канале в MAX глава города Илья Сухих.

"Для вызволения птицы из ловушки были привлечены специалисты аварийно-спасательной службы, пожарные с автолестницей и сотрудники ГАИ, которые помогли убрать автомобиль, создававший помехи для участников операции", — уточнил мэр.

На данный момент сова спасена и будет передана в приют для птиц.