В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

С 4 сентября начнет работу новая ярмарка на пересечении улиц Тухачевского и Киевской, рядом с круглогодичной ярмаркой. Она объединит 170 торговых мест.

Площадка расположена вблизи крупных жилых кварталов, имеет доступную парковку и удобную транспортную развязку. В шаговой доступности — остановки трамваев №№ 5, 16, 1, 23, 3, 4, 18 и автобусов №№ 21 м, 24, 34, 53, 56, 90, 99, 41, 480, 226, 366, 396.

Ярмарка на Тухачевского и Киевской, как и ярмарка у ДК "Октябрь" в пос. Мехзавод, будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00. Обе площадки планируют работать до середины ноября — в зависимости от погодных условий.

Напомним, в Самаре также действуют 19 круглогодичных муниципальных ярмарок. Торговые места на них в приоритетном порядке предоставляются местным производителям, а пенсионерам доступны специальные бесплатные места. Адреса ярмарок — на сайте администрации города.