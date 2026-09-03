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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в акциях ко Дню знаний

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии нового учебного года работники АО "Транснефть — Приволга" провели волонтерские акции в Самарской, Оренбургской, Саратовской и Волгоградской областях. К акциям присоединились представители всех районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия. Помощь детям — одно из важных направлений корпоративного волонтерского движения "Помогаем добрым делом".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сотрудники Бугурусланского РНУ в рамках ежегодной акции "Соберем ребенка в школу" оказали помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей в г. Бугуруслане Оренбургской области. Сбор средств и приобретение школьных наборов для будущих первоклассников проводились в течение августа. Добровольцы предприятия приобрели порядка 67 комплектов канцелярских товаров.

Волонтерская помощь была оказана также детскому социальному учреждению ГБОУ "Реабилитационная школа-интернат "Восхождение" городского округа Чапаевск". Работники аппарата управления поздравили первоклассников с началом нового учебного года, передали им наборы школьных принадлежностей, а школе — лазерное МФУ, приобретенное на волонтерские средства.

В этот же день команда предприятия побывала в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой. Канцелярские наборы и книги получили школьники, которые проходят лечение в больнице.

Работники Волгоградского РНУ к началу нового учебного года подготовили подарки для детей сотрудников — участников СВО.

Волонтеры Самарского РНУ оказали помощь в благоустройстве территории ГБОУ "Реабилитационная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья им. А. З. Акчурина" в селе Камышла Самарской области. Сотрудники предприятия на собранные средства закупили краску для ремонта детской площадки, а также саженцы деревьев. Молодые специалисты РНУ выполнили покраску уличного инвентаря и тренажеров, обустроили хозяйственную зону, установили жалюзи в нескольких учебных классах.

Работники предприятия реализуют добровольческие проекты в регионах присутствия, оказывают адресную помощь нуждающимся категориям граждан. В их числе — дети-сироты, воспитанники социально-реабилитационных учреждений, участники и ветераны СВО, семьи военнослужащих, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Руководство АО "Транснефть — Приволга" поддерживает сотрудников в их стремлении помогать тем, кто в этом нуждается.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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