Волонтеры АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в акциях ко Дню знаний

В преддверии нового учебного года работники АО "Транснефть — Приволга" провели волонтерские акции в Самарской, Оренбургской, Саратовской и Волгоградской областях. К акциям присоединились представители всех районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия. Помощь детям — одно из важных направлений корпоративного волонтерского движения "Помогаем добрым делом".

Сотрудники Бугурусланского РНУ в рамках ежегодной акции "Соберем ребенка в школу" оказали помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей в г. Бугуруслане Оренбургской области. Сбор средств и приобретение школьных наборов для будущих первоклассников проводились в течение августа. Добровольцы предприятия приобрели порядка 67 комплектов канцелярских товаров.

Волонтерская помощь была оказана также детскому социальному учреждению ГБОУ "Реабилитационная школа-интернат "Восхождение" городского округа Чапаевск". Работники аппарата управления поздравили первоклассников с началом нового учебного года, передали им наборы школьных принадлежностей, а школе — лазерное МФУ, приобретенное на волонтерские средства.

В этот же день команда предприятия побывала в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой. Канцелярские наборы и книги получили школьники, которые проходят лечение в больнице.

Работники Волгоградского РНУ к началу нового учебного года подготовили подарки для детей сотрудников — участников СВО.

Волонтеры Самарского РНУ оказали помощь в благоустройстве территории ГБОУ "Реабилитационная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья им. А. З. Акчурина" в селе Камышла Самарской области. Сотрудники предприятия на собранные средства закупили краску для ремонта детской площадки, а также саженцы деревьев. Молодые специалисты РНУ выполнили покраску уличного инвентаря и тренажеров, обустроили хозяйственную зону, установили жалюзи в нескольких учебных классах.

Работники предприятия реализуют добровольческие проекты в регионах присутствия, оказывают адресную помощь нуждающимся категориям граждан. В их числе — дети-сироты, воспитанники социально-реабилитационных учреждений, участники и ветераны СВО, семьи военнослужащих, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Руководство АО "Транснефть — Приволга" поддерживает сотрудников в их стремлении помогать тем, кто в этом нуждается.