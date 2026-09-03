В Тольятти открыт высокотехнологичный образовательный кластер

На базе Тольяттинского химико-технологического колледжа состоялось открытие кластера химических технологий и инноваций Самарской области. Проект реализован в рамках федеральной программы "Профессионалитет" при индустриальном партнёрстве ООО "Тольяттикаучук" группы "Татнефть".
Исторически развитие колледжа было тесно связано с потребностями "Тольяттикаучука". Инициатива предприятия группы "Татнефть" по включению учреждения в проект "Профессионалитет" позволила консолидировать ресурсы бизнеса, государства и региона для масштабной трансформации учебного процесса.
В результате реновации колледж получил новую инфраструктуру: на территории учреждения появились 13 высокотехнологичных лабораторий и профильных учебных классов. Оборудование в них полностью воспроизводит технологические процессы предприятия, что позволит студентам осваивать навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Такой подход обеспечит переход от теории к практике и сформирует у обучающихся понимание специфики будущей профессии.
Помимо обновления учебно лабораторной базы, проведена модернизация здания: заменена кровля, отремонтированы холлы и лестничные пролеты, внедрена интеллектуальная система видеонаблюдения, отвечающая современным стандартам безопасности.
С 2026 г. более двухсот первокурсников начнут обучение по новой программе, а старшекурсники продолжат проходить подготовку в новых лабораториях. По итогам обучения выпускники получат дипломы лаборантов, дефектоскопистов, электромонтажников.
Как подчеркнул гендиректор "Тольяттикаучука" Юрий Морозов, ключевая цель проекта — подготовить кадры для работы на конкретных производствах. Дуальный формат обучения призван решить кадровый дефицит узкопрофильных специалистов на крупных региональных предприятиях.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.