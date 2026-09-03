В Тольятти открыт высокотехнологичный образовательный кластер

На базе Тольяттинского химико-технологического колледжа состоялось открытие кластера химических технологий и инноваций Самарской области. Проект реализован в рамках федеральной программы "Профессионалитет" при индустриальном партнёрстве ООО "Тольяттикаучук" группы "Татнефть".

Исторически развитие колледжа было тесно связано с потребностями "Тольяттикаучука". Инициатива предприятия группы "Татнефть" по включению учреждения в проект "Профессионалитет" позволила консолидировать ресурсы бизнеса, государства и региона для масштабной трансформации учебного процесса.

В результате реновации колледж получил новую инфраструктуру: на территории учреждения появились 13 высокотехнологичных лабораторий и профильных учебных классов. Оборудование в них полностью воспроизводит технологические процессы предприятия, что позволит студентам осваивать навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Такой подход обеспечит переход от теории к практике и сформирует у обучающихся понимание специфики будущей профессии.

Помимо обновления учебно лабораторной базы, проведена модернизация здания: заменена кровля, отремонтированы холлы и лестничные пролеты, внедрена интеллектуальная система видеонаблюдения, отвечающая современным стандартам безопасности.

С 2026 г. более двухсот первокурсников начнут обучение по новой программе, а старшекурсники продолжат проходить подготовку в новых лабораториях. По итогам обучения выпускники получат дипломы лаборантов, дефектоскопистов, электромонтажников.

Как подчеркнул гендиректор "Тольяттикаучука" Юрий Морозов, ключевая цель проекта — подготовить кадры для работы на конкретных производствах. Дуальный формат обучения призван решить кадровый дефицит узкопрофильных специалистов на крупных региональных предприятиях.