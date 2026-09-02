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ИТ Транспорт и связь

Эксперт ИТ-холдинга Т1 определил пять факторов, которые ускорят ИИ-зацию российских корпораций

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже в ближайшее десятилетие появятся полностью цифровые фабрики, которые будут спроектированы ИИ, и начнут выпускать продукты, разработанные ИИ.

"ИИ-зация корпораций — тренд, который будет определять развитие всех индустрий в ближайшие 3–5 лет. Это требует трех фундаментальных изменений в бизнес-среде.  Во-первых, наем AI-ready поколения, что подразумевает не просто техническое обучение, а привитие новой культуры. Во-вторых, перестроение всей операционной деятельности под ИИ. И наконец, использование высокопродуктивных платформ, которые позволят масштабировать ИИ-решения и при этом экономить на них", — отмечает Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1).

Эксперт ИТ-холдинга Т1 определил пять факторов, которые ускоряют ИИ-зацию российских корпораций:

  • включение MCP-коннекторов в состав каждого системно значимого ИТ-продукта, что позволит быстро запускать агентов любому пользователю;
  • развитие инфраструктуры, независимой от технологий NVIDIA, — от серверных платформ до GPU-карт нового образца;
  • предоставление GPU как сервисной услуги;
  • производство отечественных ПАКов с уже встроенными ИИ-инструментами;
  • развитие облачных ИИ-платформ. 

"Так называемая демократизация ИИ без этих пяти шагов невозможна: они снижают порог входа бизнеса и стимулируют быстрый переход от эры чат-ботов агентов к эре продвинутых агентских систем. А за этим уже видна эра "фабрик агентов". Образно говоря, сюжет фильма "Терминатор-1" мы уже воплотили — машины начинают сами формировать цели и добиваться их, в том числе за периметром воли человека. "Терминатор-2" воплотится чуть позже, спрогнозировать срок сложно, потому что скорость изменений выходит за рамки самых смелых прогнозов. Точно можно сказать, что  сильный искусственный интеллект гораздо ближе, чем нам казалось еще 5 лет назад", — уверен Сергей Голицын.

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