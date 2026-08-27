Исследование ИТ-холдинга Т1: топ отраслей по росту ИТ-расходов — ритейл, высокотехнологичные производства, ИТ и E-comm

По прогнозам ИТ-холдинга Т1, рынок ИТ* в России сделает разворот к росту** не ранее 2028 года. Основными факторами влияния на динамику российского рынка ИТ в 2026–2028 годах будут искусственный интеллект и общее замедление экономики, которое ведет к изменению приоритетности расходов в ряде секторов экономики — в частности, смещение интересов компаний с цифровизации на поддержание базовых операционных процессов. При этом сохраняется наращивание инвестиций в инфраструктуру для ИИ, облака и роботизацию в 2025–2028 годах.

По данным ИТ-холдинга Т1, увеличение расходов на ИТ российских компаний в 2025–2028 гг. может происходить неравномерно: наибольшие перспективы в ритейле (CAGR 12,8%), обрабатывающих отраслях высоких переделов*** (12,4%), ИТ и электронной коммерции (11,3%). Эти сферы могут войти в топ-3 по среднегодовому приросту ИТ-расходов в ближайшие три года.

Для ряда сегментов рынка будет заметно усиление влияния ИИ: облачных сервисов (CAGR 22%), ИИ-оборудования (CAGR 19%), а также смежных ПО и услуг (ИИ ПО, ПО для управления данными, инфраструктурное ПО, проектные услуги по ИИ и информационная безопасность). Рынок решений и услуг в области искусственного интеллекта сохранит высокие темпы роста —CAGR2025-2028 составит 22%.

"Российский ИТ-рынок продолжает трансформироваться под влиянием искусственного интеллекта, традиционные решения входят в фазу стагнации, особенно на горизонте после 2027 г., а на их смену приходят новые. Сегменты, связанные с ИИ — ИИ-решения и услуги, оборудование, облачные сервисы, информационная безопасность — растут быстрее рынка, тогда как традиционное прикладное ПО и ИТ-услуги замедляются. Это означает, что фокус смещается на инфраструктурные решения, в том числе ПАКи, облака, ИИ и кибербезопасность. Также в приоритете оказываются отраслевые решения, требующие глубоких компетенций — в финтехе, промышленности, ритейле", — отметил Александр Фролов, руководитель управления бизнес-аналитики департамента стратегии ИТ-холдинга Т1.

Внутри бюджетов на ИИ в компаниях идет активное перераспределение от традиционных**** ИИ-проектов к проектам на основе генеративного***** ИИ: доля расходов на GenAI в ИТ-бюджетах выросла с 3,5% в 2025 г. до 4,2% в 2026 году. На рынке платформенных ИИ и горизонтальных решений (кодинг, работы с документами и т. п.) усиливается конкуренция. По прогнозам экспертов ИТ-холдинга Т1, сегмент управления данными в 2026 г. может замедлиться на фоне общей стагнации ИТ-бюджетов компаний, но с 2027–2028 гг. вернуться к позитивной динамике на фоне перехода бизнеса на lake house-платформы, которые сокращают потребность в вычислительных мощностях и инвестиционную нагрузку на бизнес.

В части рынка инфраструктурных решений в 2025–2028 гг. ожидается рост в нескольких сегментах: ИИ-оборудование — CAGR 19%, ИТ-ПАКи — CAGR 14%, инфраструктурное ПО — CAGR 9%, инфраструктурное оборудование без учета ИИ — с CAGR 4%, услуги посистемной интеграции — CAGR 3%. Направление ИТ-оборудования без ИИ продолжит снижение в 2026 году (-3%), но, по прогнозам экспертов ИТ-холдинга Т1, может восстановиться в 2028–2030 годах. Спрос на доверенные программно-аппаратные комплексы может усилиться — с CAGR 14% к 2028 г. — на фоне запроса на комплексные решения, при этом рынок остается фрагментированным, что создает возможности для встраивания новых игроков.

Долгосрочный тренд на рост облачных сервисов сохраняется, однако в 2026 г. динамика в этом сегменте ИТ несколько замедлится (до уровня около 20%) — на фоне снижения расходов на оборудование, дефицита площадок и приостановки части проектов по строительству новых центров обработки данных. Параллельно этому тренду растет спрос на облачные сервисы для ИИ: сегмент GPUaaS будет прибавлять (CAGR 36%) до 2028 года.

По итогам 2026 г. эксперты ИТ-холдинга Т1 ожидают сохранения низкой динамики развития рынка ИТ — на уровне 4%, с постепенным ускорением до 10+% к 2028 г. Средний прирост отрасли ИТ на горизонте 2025–2028 гг. ожидается на уровне 8%, а в 2029–2030 гг. может ускориться до 13%.

* Оценка рынка информационных технологий без учета МСБ и B2 °C.

** В 2026 г. ожидается сохранение низких темпов роста ИТ-рынка из-за ухудшения макроэкономических прогнозов и усиления общей стагнации на рынке.

*** Глубокая переработка сырья в сложную готовую продукцию с высокой долей добавленной стоимости, включая машиностроение, химическую и радиоэлектронную промышленность.

**** Обучается на размеченных примерах для решения одной конкретной узкой задачи, например, выдает числовые оценки, находит нужные объекты, ставит метки и т. п.