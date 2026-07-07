Алексей Мезенцев, ОТП Банк: "При внедрении ИИ технология вторична: сначала нужно договориться о реальности"

Алексей Мезенцев, руководитель AI Lab ОТП Банка, выступил на Молодежном дне международной конференции "Теория игр и Менеджмент" (GTM 2026). В конференции также принял участие известный российский математик Алексей Савватеев и представители других банков и компаний. Спикер ОТП Банка рассказал, почему хорошие ИИ-инициативы терпят крах на старте и какую ошибку совершают компании при автоматизации.

Мезенцев заявил, что технология искусственного интеллекта может быть выбрана самая совершенная, но это не гарантирует результат. По его словам, ИИ оказывается "слепым", если опирается на неполные или устаревшие данные. "Сначала нужно договориться о реальности, правилах и выигрыше. Проблема не в модели, а в том, сколько реальности ей доступно", — отметил он.

Опасной зоной руководитель AI Lab ОТП Банка назвал расхождение между официальными регламентами и реальной работой сотрудников. Слепое программирование формальных инструкций может не улучшить, а наоборот, ускорить неверные маршруты.

"Люди не помеха процессу. Они его скрытая "операционная система". Автоматизация бумажной нормы без контекста живой работы — это путь к тому, чтобы передать ИИ ошибочное решение", — подчеркнул Мезенцев.

Отдельное внимание он уделил выбору приоритетов. На примере известного сервиса Алексей рассказал про лучший способ разрешить спор о развитии продукта: вместо использования сложных фреймворков провести небольшой тест. "Приоритет — это очередь гипотез, которая оценивается в деньгах. Задача — за минимальные деньги проверить эффект для бизнеса. Если мы не можем доказать ценность идеи, мы должны расставлять приоритеты не по масштабу будущего проекта, а по скорости проверки гипотезы", — объяснил представитель ОТП Банка.

Завершая выступление, Мезенцев сформулировал главное условие успеха: внедрение ИИ работает только тогда, когда выгоду получает каждый участник процесса от клиента до ИТ-департамента. "Мы внедряем не модели. Мы меняем правила игры. Идею нужно продать каждому участнику игры", — резюмировал он.