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ИТ Транспорт и связь

РЖД и Билайн будут совместно внедрять сервисы технологии квантовых коммуникаций

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Российские железные дороги" и Билайн (ПАО "ВымпелКом") в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области практического внедрения технологии квантовых коммуникаций.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по развитию корпоративного бизнеса Билайна Максим Зайков и заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "РЖД" Валерий Танаев.

Стороны договорились развивать и внедрять сервисы с использованием квантовых коммуникаций, а также масштабировать технологию на объектах критической информационной инфраструктуры потенциальных потребителей с разработкой оптимальных, эффективных и конкурентоспособных решений.

Максим Зайков, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу Билайна:

"Квантовые коммуникации - это не технология будущего, а настоящее, которое уже сегодня меняет подходы к информационной безопасности. Для Билайна это стратегическое направление, и партнерство с РЖД - одной из крупнейших транспортных и инфраструктурных компаний мира - это мощный импульс для развития и масштабирования квантовых решений в России. Вместе мы не только усилим защиту объектов критической инфраструктуры, но и создадим отраслевые стандарты применения квантовых технологий, будем способствовать обмену экспертизой и проведению совместных исследований. Уверен, что наше сотрудничество внесет существенный вклад в технологический суверенитет страны в области квантовых коммуникаций".

Компании "РЖД" и Билайн уже плодотворно сотрудничают в области применения квантовых коммуникаций. В апреле было объявлено о проведении успешных пилотных испытаний технологии для организации высокозащищенной корпоративной сети. Достигнутые результаты позволят обеспечить принципиально новый уровень защиты передачи данных для корпоративных клиентов Билайна. Новая технология послужит защите собственных ресурсов телеком-оператора и ляжет в основу услуги высокозащищенной передачи информации для крупных корпоративных клиентов.

Валерий Танаев, заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "РЖД":

"Внедрение квантовых коммуникаций служит важнейшим элементом технологического развития и суверенитета страны. Наша компания готова предоставлять внешним потребителям весь спектр сервисов и услуг с применением технологии квантовых коммуникаций. Мы активно взаимодействуем с Билайном по расширению продуктовой линейки и предоставлению сервиса конечным заказчикам. Эксперты РЖД готовы оказать поддержку в выполнении требований регуляторов, индивидуальном выборе оптимальных технических решений, учитывающих все особенности инфраструктуры клиента. Также мы открыты к участию в совместных проектах масштабирования магистральной квантовой сети и развития перспективных технологий в рамках реализации дорожной карты".

Гид потребителя

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