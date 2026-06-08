Т2 запустила сервис переводов за границу

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил трансграничные переводы в мобильном приложении. Теперь клиенты T2 могут отправлять средства за рубеж мгновенно, безопасно — с баланса мобильного номера. География сервиса включает 10 стран, в том числе из СНГ и Юго-Восточной Азии. Сервис работает на базе платежной инфраструктуры Т-Банка.
Переводы доступны для таких территорий, как: Армения, Азербайджан, Беларусь, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Приднестровье, Таджикистан, Лаос и Узбекистан. Список будет расширяться.
Трансграничные переводы доступны в мобильном приложении Т2 в разделе "Баланс-Переводы за границу". Для перевода необходимо выбрать страну и банк получателя, указать номер банковской карты или телефона и подтвердить операцию. Средства зачислятся в течение нескольких секунд.
Конвертация валюты происходит автоматически по текущему курсу, средства на зарубежную карту поступают в национальной валюте. Комиссия не взимается.
Сервис международных переводов работает на базе платежной инфраструктуры Т-банка. В 2025 году Т2 и Т-Банк подписали меморандум о развитии совместных проектов в области финтех-сервисов. Трансграничные переводы — первый совместный проект компаний.
Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:
"Мы приурочили запуск международных переводов к началу сезона путешествий. Понимаем, что в поездках людям важна не только стабильная связь, но и возможность быстро, безопасно и без лишних комиссий управлять финансами. Теперь наши абоненты могут мгновенно отправлять средства за рубеж или получать их от близких, оставаясь в привычной и защищенной экосистеме Т2. Интеграция с мобильным счетом Т2 позволяет совершать транзакции в два клика, география сервисов будет расширяться".
Сергей Хромов, вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка:
"Запуск международных переводов в приложении Т2 — важный практический результат нашего партнерства и еще один шаг в развитии открытых экосистем. Мы видим, что клиентам все больше нужны финансовые сервисы там, где они уже решают повседневные задачи: управляют связью, балансом, услугами и подписками. Интеграция платежной инфраструктуры Т-Банка в приложение Т2 позволяет сделать международные переводы простыми, быстрыми и привычными — без необходимости переключаться между разными сервисами".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.