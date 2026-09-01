Авито Кошелек становится доступен для оплаты за пределами платформы

Для оплаты покупок за пределами Авито теперь можно использовать средства на балансе Авито Кошелька — как полученные от продаж, так и внесенные самостоятельно. Ими можно расплачиваться в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и других торговых точках, принимающих СБП, а также оплачивать онлайн-покупки. Платежи проходят мгновенно, а комиссия для пользователей отсутствует. Сегодня на платформе открыто уже более 13 млн Авито Кошельков.
"Финансовые сервисы Авито мы развиваем вокруг реальных сценариев пользователей платформы. Люди не только покупают на Авито, но и получают здесь деньги от продаж, поэтому мы расширяем возможности их дальнейшего использования. С оплатой через СБП средства из Авито Кошелька можно использовать и за пределами платформы — без предварительного вывода на банковскую карту. Мы хотим, чтобы финансовые сервисы органично продолжали основной пользовательский опыт Авито — от сделки до дальнейшего использования полученных средств", — комментирует Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.
Как работает на Авито оплата покупок через СБП
Оплатить покупку через СБП с баланса Авито Кошелька можно двумя способами: в офлайн-точке и при покупке на сайте или в приложении магазина.
- Для оплаты покупок в магазинах, заправках и других торговых точках необходимо отсканировать QR-код СБП на кассе камерой смартфона или через встроенный сканер в приложении Авито. Считывание QR-кода камерой смартфона доступно для всех пользователей, считывание сканером из приложения Авито — пока только для пользователей смартфонов на Android.
- При покупке на сайте или в приложении магазина нужно выбрать оплату через СБП, затем "Авито Кошелек" и подтвердить платеж.
Если на балансе недостаточно средств, система предложит пополнить его по номеру телефона — прямо перед оплатой, без необходимости выходить из системы.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.