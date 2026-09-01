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Экономика и бизнес

Авито Кошелек становится доступен для оплаты за пределами платформы

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для оплаты покупок за пределами Авито теперь можно использовать средства на балансе Авито Кошелька — как полученные от продаж, так и внесенные самостоятельно. Ими можно расплачиваться в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и других торговых точках, принимающих СБП, а также оплачивать онлайн-покупки. Платежи проходят мгновенно, а комиссия для пользователей отсутствует. Сегодня на платформе открыто уже более 13 млн Авито Кошельков.

Фото: предоставлено Авито

"Финансовые сервисы Авито мы развиваем вокруг реальных сценариев пользователей платформы. Люди не только покупают на Авито, но и получают здесь деньги от продаж, поэтому мы расширяем возможности их дальнейшего использования. С оплатой через СБП средства из Авито Кошелька можно использовать и за пределами платформы — без предварительного вывода на банковскую карту. Мы хотим, чтобы финансовые сервисы органично продолжали основной пользовательский опыт Авито — от сделки до дальнейшего использования полученных средств", — комментирует Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито.

Как работает на Авито оплата покупок через СБП

Оплатить покупку через СБП с баланса Авито Кошелька можно двумя способами: в офлайн-точке и при покупке на сайте или в приложении магазина.

  1. Для оплаты покупок в магазинах, заправках и других торговых точках необходимо отсканировать QR-код СБП на кассе камерой смартфона или через встроенный сканер в приложении Авито. Считывание QR-кода камерой смартфона доступно для всех пользователей, считывание сканером из приложения Авито — пока только для пользователей смартфонов на Android.
  2. При покупке на сайте или в приложении магазина нужно выбрать оплату через СБП, затем "Авито Кошелек" и подтвердить платеж.

Если на балансе недостаточно средств, система предложит пополнить его по номеру телефона — прямо перед оплатой, без необходимости выходить из системы. 

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